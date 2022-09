Gobernador advierte es ilegal depositar basura frente a Fortaleza ante convocatoria para dejar enseres dañados

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que no sabe si se han dañado enseres y equipos electrónicos en La Fortaleza a causa de los apagones del sistema de transmisión y distribución energética que opera LUMA Energy.

“Bueno, yo no puedo certificar si se han dañado o no. Puede ser que se hayan dañado. La Fortaleza es mi residencia oficial, pero es una dependencia muy grande en la que pueden dañarse enseres, yo no puedo certificarte si ese ha sido el caso o no”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Aquí sí tenemos una planta eléctrica para mantener las operaciones funcionando cuando se va la luz, que se nos va de cuando en cuando”, añadió.

A raíz de una manifestación convocada para las cinco de la tarde para que los ciudadanos depositen sus enseres dañados a raíz de los apagones, el gobernador sostuvo que lanzar escombros en la vía pública constituye delito.

“No es legal tú depositar desperdicios en una vía pública, así que se tomarán las medidas para que la vía se mantenga despejada y no se afecte el tránsito vehicular y peatonal en el área”, señaló.

“Yo respeto el derecho a la expresión, pero lo que sí le pido al pueblo que, de igual manera, respeten la ley y el orden. Que toda expresión debe hacerse conforme a la ley y el orden. Y de igual manera, que se respete a los funcionarios de la Policía, que lo que están velando es para que se cumpla con la ley y el orden”, finalizó.