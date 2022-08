Denuncian derrumbe en carretera de Ciales se pudo haber evitado

Líderes comunitarios y residentes del Barrio Pozas en Ciales aseguran que el desprendimiento de rocas ocurrido en horas de la noche del martes en la carretera PR-615 se pudo haber evitado y denunciaron que hace más de un año presentaron su denuncia ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Es una situación que pudo haberse evitado, porque hace más de un año hay un reclamo hecho al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el alcalde no le dio seguimiento adecuado”, aseguró el líder comunitario cialeño Jesús Resto.

“Agraciadamente no se reportaron heridos en el incidente, pero en Ciales tenemos la realidad de los derrumbes de terreno y es insólito que el alcalde Alexander Burgos Otero haya admitido en una entrevista radial esta mañana (Radio Cumbre 1470 AM), que hace un año hay un reclamo al DTOP por la PR-615 y no se ha luchado por acción”, añadió Resto.

“Uno ve otros alcaldes que son bien activos defendiendo a sus municipios ante las agencias estatales, y ese no es el caso en Ciales”, comentó.

En el derrumbe de ayer en Ciales, la verja de una vivienda fue golpeada al menos por una de las rocas. La carretera fue cerrada al tránsito por razones de seguridad, y los vecinos aseguran que no es la primera vez que se reportan derrumbes en la carretera PR-615.

Un derrumbe de piedras fue reportado en horas de la noche de hoy, martes, en el barrio Pozas de Ciales.

Según informó el municipio de Ciales, a través de su página de Facebook, varios derrumbes ocurrieron en la carretera PR-615 del mencionado barrio. En la misma publicación indicaron que las “unidades municipales se mueven al lugar para atender la situación”.