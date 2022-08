Trump exige que le devuelvan la presidencia o hagan nuevas elecciones

Después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, Donald Trump se resiste a la pérdida de su lugar en la Casa Blanca y ahora exigió que se le devuelva la presidencia de su país o se convoque a nuevas elecciones, debido a la supuesta intromisión del FBI en el anterior proceso electoral.

Su bloqueo en Twitter y otras redes sociales ha potenciado su actividad en su propia red social “Truth Social”, en la cual manifestó que la institución de seguridad estadounidense “socavó” una investigación en curso contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, que, desde la perspectiva del magnate, habría cambiado el resultado de esos comicios.

En su momento, se reveló que la indagatoria sobre el menor de los Biden se realizaba para inspeccionar la paga correcta de impuestos de algunas empresas instaladas en el extranjero, por lo que este lunes Donald Trump retomó el tema, después de que el FBI allanara una propiedad en Florida.

“Ahora resulta que, de forma concluyente, el FBI ENTERRÓ LA HISTORIA DEL COMPUTADOR DE HUNTER BIDEN ANTES DE LAS ELECCIONES sabiendo que, si no lo hacían, Trump hubiera ganado fácilmente las presidenciales de 2020″, colocó en la nueva plataforma.

No obstante, pese al reclamo de fraude, no podrían repetirse las elecciones, pues no existe un mecanismo para hacerlo en la política estadounidense. De cualquier forma, el republicano debería esperar hasta el 2024 para intentar retomar el puesto en la Casa Blanca.

Por el “fraude e interferencia electoral a un nivel nunca antes visto”, el exmandatario aseguró que se tendría que “declarar las elecciones de 2020 como irreparablemente comprometidas y hacer una nueva elección, ¡de inmediato!”., indicó en Truth Social.

En medio de las nuevas declaraciones de Donald Trump, el exmandatario podría ser acusado por los delitos de violación de la ley de espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos.

