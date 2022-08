Secretario del PPD asegura que expresiones de abogado de Joseph Fuentes ¨confirman¨ vínculo del gobernador con financiamiento ilegal de campañas

El secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón L. Cruz Burgos, asegura que las expresiones del licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, abogado del convicto federal Joseph Fuentes, que apuntan a que su cliente creó el SuperPAC Salvemos a PR a petición de su amigo, el entonces candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, confirmaría un vínculo del primer ejecutivo con el esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas.

“El cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada. Pero, él no va a hacerle daño a su amigo”, dijo Monserrate Matienzo a su salida del tribunal el pasado viernes luego que al recaudador Joseph “Joey” Fuentes Fernández fuera sentenciado a un año y dos meses de prisión federal por falsificación, encubrimiento u ocultamiento de identidad de donantes que sumaron $495,000 para la campaña Salvemos a Puerto Rico en la campaña del 2020.

“Por más que lo niegue Pierluisi, sólo una persona ingenua se va a creer que la campaña publicitaria del SuperPAC Salvemos a PR, cuyos anuncios favorecían su candidatura, no tenía relación alguna con su estrategia electoral del 2020 para la gobernación. Ahora las expresiones del abogado de Joseph Fuentes claramente confirman el vínculo de Pierluisi con el SuperPAC. Los comentarios del Lcdo. Monserrate deberían ser suficientes para provocar que la Oficina del Contralor Electoral reinicie una investigación en torno al esquema ilegal de coordinación de campañas”, aseveró Cruz Burgos.

“Recordamos que el pliego acusatorio contra Joseph Fuentes planteaba que personas allegadas a la campaña de Pierluisi fueron contactadas por personas del SuperPAC, pero el Gobernador alega que no hay relación entre ese PAC y su campaña para la gobernación. También surgió en la prensa que Andrés Guillemard Noble (esposo de la hermana del Gobernador Caridad Pierluisi, quien ejerce importantes funciones en la Fortaleza), estaba implicado en el esquema relacionado con el SuperPAC Salvemos a Puerto Rico. Ese vínculo de Guillemard con el SuperPAC fue mencionado en alegadas grabaciones del empresario Ricky Castro, conforme se reportó en los medios”, señaló el también representante popular.

El legislador también recordó que él, junto con otros funcionarios del PPD, reclamaron al Departamento de Hacienda que realizara una investigación para verificar si los donantes de las supuestas entidades sin fines de lucro Fundation for Progress y Fundación para la Igualdad, que fueron parte del esquema de donaciones ilegales al SuperPAC Salvemos a PR, obtuvieron beneficios contributivos de forma ilegal.

“El Departamento de Hacienda no ha brindado información sobre este reclamo. Preocupa que por tratarse de un esquema que presenta vínculos innegables con el gobernador Pierluisi se estén buscando excusas para no investigar o para encubrir y no penalizar a los posibles donantes que pueden haber recibido beneficios contributivos de forma ilegal. Hacienda tiene el deber de responder a este reclamo”, indicó el representante Jesús Manuel Ortiz.

“Esta preocupación coge mayor fuerza ante la revelación del abogado del convicto Fuentes, íntimo amigo del Gobernador, afirmando que fue el propio Pierluisi quien solicitó que se creara el SuperPAC. Al amparo de los comentarios del Lcdo. Monserrate es que hacemos el reclamo al Departamento de Hacienda para que divulgue el resultado de la investigación en torno a los posibles beneficios contributivos obtenido por las personas vinculadas con el esquema de donativos ilegales realizados al SuperPAC por las entidades sin fines lucrativos”, concluyó diciendo el Secretario del PPD Cruz Burgos.