Banco Popular elimina el cargo por transacciones devueltas por fondos insuficientes

Banco Popular anunció cambios significativos a sus prácticas relacionadas a cargos por sobregiro, incluyendo la eliminación del cargo por transacciones devueltas por fondos insuficientes. El banco se convierte así en la primera institución financiera puertorriqueña en eliminar este cargo.

Además, el Banco Popular eliminó los cargos por sobregiro en transacciones de cinco dólares ($5.00) o menos pagadas contra fondos insuficientes, así como los cargos por mantener una cuenta sobregirada. Transacciones mayores a cinco dólares ($5.00) pagadas contra fondos insuficientes mantendrán el cargo por sobregiro de $15.00.

Los cambios, efectivos el 26 de agosto de 2022, aplican a cuentas de individuos y comercios.

“Evaluamos constantemente las necesidades de las comunidades que servimos. Estos cambios surgen como parte de un esfuerzo continuo por identificar oportunidades donde podamos hacer la banca más fácil, segura y equitativa para nuestros clientes”, comentó Javier D. Ferrer, vicepresidente ejecutivo y Principal Oficial de Operaciones de Popular.

A través de los años, el banco ha modificado sus prácticas de sobregiro en beneficio de sus clientes. Algunas de estas modificaciones incluyen la implementación de límites diarios en los cargos por sobregiro tanto en transacciones pagadas como devueltas, y la eliminación del cargo por financiamiento de sobregiros.

Banco Popular tiene una variedad de productos y servicios disponibles para sus clientes que permiten evitar los cargos por sobregiro. Por ejemplo, para cuentas de individuos, la Cuenta Popular no tiene cargos por sobregiro y está certificada por la prestigiosa entidad sin fines de lucro Cities for Financial Empowerment Fund. Esto se logró tras el banco cumplir con los estándares nacionales de Bank On National Account Standards para cuentas transaccionales que son consideradas seguras y asequibles.

La institución también ofrece líneas de crédito de reserva, que permiten autorizar transacciones cuando no hay fondos suficientes sin generar un cargo por sobregiro. De igual forma, provee Mi Banco Alertas, donde el cliente puede elegir ser notificado cuando su cuenta disminuye de un balance determinado. Además, los clientes pueden verificar sus balances a través de Mi Banco Móvil o Web Cash Manager, en los más de 550 cajeros automáticos de Banco Popular o llamando a TeleBanco Popular.