Senado aprueba medida para establecer plan de trabajo ante posible cancelación contrato de LUMA

El Senado aprobó las resoluciones conjuntas 326 y 327 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para que en un término de 20 días la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) presenten un plan de transición ante la posible cancelación del contrato a LUMA Energy.

Dalmau destacó que “cuando se firmó el contrato de LUMA Energy con la Oficina de Alianzas Público Privadas, que es la que contrata, dice la minuta que la discusión para firmar ese contrato duró 25 minutos, así que puedo asumir que no se lo leyeron…si fueron tan rápido en firmar un contrato de 330 páginas para obligar a que una corporación privada se hiciera cargo de la transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico y que el documento de transición en los anejos del contrato tiene cuatro páginas…así de rápida fue la transición con cuatro páginas…así que yo pensaría, que en caso de una emergencia o cancelación la APP utilice como borrador estas cuatro páginas y algo más, y tenga un plan listo de transición. Así que por eso pongo 20 días”.

Sobre la RCS327, el líder senatorial expresó que “después de una semana donde se han hecho vistas públicas en el Senado, en la Cámara, se han hecho denuncias, se han hecho manifestaciones, cuál fue el saldo. Descubrir que hay tres agencias que tienen responsabilidad sobre el contrato de LUMA. La Oficina de la APP, el Negociado de Energía y la Oficina de Política Energética Estatal creada en el 2014 adscrita a la Oficina de Desarrollo Económico y que al día de hoy ninguna de las tres pueda certificar oficialmente si hay cumplimiento o incumplimiento del contrato”.

Por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, se mostró a favor de las medidas aunque dijo que las mismas no son suficientes. “Es amplísimo que el concepto de privatización con LUMA es un proyecto fracasado. Creo que se necesita de la Asamblea Legislativa mucho más del gesto que presentan estas medidas legislativas. Me parece inconcebible que no tengan un plan trazado. Sin las medidas cuantificables de cuánto le ha costado al país los apagones de LUMA, entiéndase negocios y el propio gobierno con el apagón de Centro Médico…Le voy a votar a favor de ambas medidas”.

Mientras tanto, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, dijo que “vamos a votar a favor de las medidas y espero que se conviertan en antesala de la cancelación del contrato [de LUMA]… No queremos regresar al pasado, [pero] tenemos que transformar la manera en que está la AEE… La alternativa debe ser la democratización de las agencias con participación de los trabajadores y trabajadores, porque son los que conocen las agencias”.

Entretanto, el senador independiente José Vargas Vidot resaltó que “todo el mundo está quejándose no hoy, hace mucho tiempo… [Por ello] es importante votar a favor, porque, al fin y al cabo, [es] un principio [para atender la situación de la energía eléctrica del País]”.

Por su parte, el senador popular, Ramon Ruiz Nieves, cuestionó “¿Detrás de qué está LUMA, de lograr que cambiemos a un sistema eficiente o detrás del capital? Ambas resoluciones recogen lo que se ha hablado en las vistas públicas y recoge el sentir del pueblo … así que para muestra con un botón basta”.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 845 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez para enmendar la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, a los fines de que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor pueda participar y comparecer como parte peticionaria o como parte interventora en cualquier acción ante el Tribunal General de Justicia o ante los tribunales de la jurisdicción federal, relacionado con posibles daños a enseres eléctricos o alimentos dañados que hayan sido ocasionados como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico o por fluctuaciones de voltaje, y solicitar la correspondiente compensación.

También, se aprobó el Proyecto del Senado 224 de la senadora Santiago Negrón para enmendar la “Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna”, con el fin de proveer tiempo adicional a las madres trabajadoras para extraerse leche materna o lactar a su hijo o hija durante la jornada laboral y aclarar que el tiempo utilizado para esos fines será considerado tiempo trabajado por la madre trabajadora. También, se le dio paso a la Resolución Conjunta Cámara 368 para asignar la cantidad de $70,750,000 millones a la partida de Asignaciones bajo la custodia del Departamento de Hacienda dentro del Presupuesto General para el Año Fiscal 2023, para financiar la compra de la Cartera de Capital Privado del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

Además, fueron aprobados el Proyecto del Senado 890; los Proyectos del Senado 247 y 683 en su reconsideración; Resoluciones del Senado 645 y 647; Resoluciones Conjuntas del Senado 156, 165; Proyectos de la Cámara 572, 1178 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 113, 148 y 311.