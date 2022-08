Luis Raúl Torres critica contrato de $28 millones que otorgó LUMA a subsidiaria canadiense

Con el contrato de $28 millones que otorgaron la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy a la empresa canadiense LED Roadway Lighting, LTD., el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz alertó ayer que bajo estas dinámicas se le está permitiendo la entrada a empresas extranjeras relacionadas a Quanta Services, una de las matrices del consorcio privado.

Así se lo denunció a Metro Puerto Rico luego de este medio reportara sobre la transacción. De acuerdo al legislador, el elemento que contiene el contrato entre la empresa y el Gobierno que permite contratos como este es un claro conflicto de interés debido a que permite que el consorcio beneficie a empresas específicas sobre otras.

“Abiertamente lo permite e hice señalamientos al principio. Critiqué ese element del contrato y lo que me dijo Fermín Fontanés (director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas) es que eso es por competencia. Pero cuando miras, te das cuenta que siempre ganan las compañías que traen ellos”, expresó Torres Cruz a este medio durante una entrevista telefónica.

“Yo referí todo eso como un conflicto de interés bajo el Código de Ética y la Ley de Anticorrupción y lo que me contestó Justicia y la Oficina de Ética es que no pueden hacer nada porque se permite en el contrato y no son un operador público”, añadió.

Metro Puerto Rico reseñó el sábado sobre el contrato ascendente a $28,020,550.00 por “compra, venta y alquiler de equipo, vehículos y otros”. Desde entonces, se intent obtener una reacción de la empresa, pero al dar seguimiento ayer, se le indicó a este medio que obtendría una declaración a partir de hoy, lunes.

El contrato fue otorgado el 2 de agosto de este año y tendrá vigencia hasta la misma fecha en el 2023.

Este medio también intentó obtener una reacción del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, pero varios intentos resultaron infructuosos.

“Se debe modificar (el contrato)… Ahí es que está el guiso de esa gente y eso se lo permitieron Fermín Fontanés y Omar Marrero”, criticó el también presidente de la Comisión De Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía en la Cámara de Representantes.