Ciudadanos denuncian intento de revivir la incineración

La Coalición de Organizaciones Anti Incineración denunció hoy, lunes, intentos de la Asociación de Industriales de revivir la propuesta de quema de residuos sólidos, ó incineración, para atender el problema del cierre de vertederos que se ha vuelto a señalar recientemente.

“Luego de varios años desde que se descartó el proyecto de incineración de Energy Answers en Arecibo, nuevamente escuchamos de parte de una organización, al parecer, desinformada, que debemos recurrir a dicho método para procesar el alto volumen de productos desechados por nuestra ciudadanía”, expresó Myrna Conty, portavoz de la Coalición de Organizaciones Anti_Incineración.

“¿Dónde han estado todo este tiempo que hemos documentado el daño a la salud, al ambiente y a la economía que se producirían con esta quema?”, añadió Conty.

Por su parte, el doctor Angel González, del Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos, explicó que: “La quema no desaparece la materia, sino que crea sustancias tóxicas y dañinas que se emiten al aire o se impregnan en las cenizas. Contaminan el aire, el agua, el ambiente y los productos agrícolas comestibles. Ejemplos son la materia particulada microscópica inhalada, entre ellas las nanopartículas, que puede producir enfermedad pulmonar o cardíaca. También ell plomo o el mercurio que puede causar enfermedad neurológica”.

“Si se inhalan las dioxinas producidas por la quema de plásticos , que son de las sustancias más tóxicas conocidas por la humanidad, se pueden producir cánceres y múltiples enfermedades. Recordemos que las dioxinas pueden contaminar los pastos de las ganaderías y hacer inservible la leche de vaca, uno de los alimentos más importantes de nuestra dieta. Estos son sólo algunos ejemplos de los daños a la salud de la quema”, sostuvo el doctor.

“Ya en el pasado, luego de la quiebra del país por culpa de los gobiernos corruptos del PNP y PPD, pretendían hipotecar aún más nuestro futuro con un proyecto de incineración de mil millones de dólares. Y eso sin contar con el costo de las enfermedades que produciría un proyecto como este, en un país con un sistema de salud en situación crítica”, aclaró Conty.

“La Asociación de Industriales debe informarse adecuadamente antes de hacer una propuesta tan descabelllada como esta. Varias organizaciones ambientales y de la sociedad civil han preparado una propuesta llamada Generación Circular para la reducción y el manejo ecológicamente responsable de nuestros residuos sólidos. El concepto sería que no haya que enterrar ni quemar dichos residuos y que no se produzca ningún producto que no se pueda integrar en una economía circular, al igual que hace la naturaleza, donde todo se recircula. Por ejemplo, si se adoptará esta propuesta, se reducirían en 50 por ciento los residuos sólidos para el 2028″, añadió Conty.

“Se generarían 6,600 empleos directos e indirectos además de disminuir la producción de gases de invernadero causantes del cambio climático que amenaza la supervivencia de nuestros hijos y nietos”, finalizó.