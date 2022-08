Alcalde prohibirá las cabalgatas nocturnas en Maunabo

Luego que ayer, alegadamente, una cabalgata no autorizada “sembró el terror” en Maunabo, el alcalde Ángel Omar Lafuente Amaro, emitió una ordenanza municipal que prohibirá las cabalgatas nocturnas en el pueblo en horas nocturnas.

Indicó, además, que la persona que la viole, se le impondrá una multa de $2,000 a cada persona.

La determinación del alcalde surge luego de que ayer una cabalgata invadiera áreas no autorizadas como la plaza pública, patios de residencias, sostuvieran discusiones en varios negocios y hasta se registraron detonaciones de arma de fuego. A

“Anoche llegaron a desordenar y causar desasosiego a nuestros municipios decenas de individuos montando caballos que venían de pueblos limítrofes. Estos invadieron la Plaza Pública y terrenos privados. Provocaron discusiones en algunos de nuestros pequeños negocios y hasta se registraron más de 6 detonaciones de armas de fuego. Nuestro Municipio no tenía conocimiento de esta cabalgata, no poseían permisos y tampoco fuimos alertados por ninguna autoridad de este evento. Una vez me enteré de los incidentes, inmediatamente me comuniqué con la Comandancia de la Policía Estatal de la Región de Humacao, específicamente con la comandante Concepción a las 10:26 pm. Esta me confirma que había recibido más de 6 llamadas por los disparos y activó varias unidades, pero llegaron cuando ya habían ido estos antisociales.”, explicó Lafuente Amaro.

“Ante esto anoche mismo, emití a mis abogados una ordenanza municipal - que será presentada el miércoles ante los legisladores municipales- prohibiendo las cabalgatas en mi pueblo en horas nocturnas e imponiendo multas de $2,000 a cada persona que viole esta nueva ordenanza. Para las compañías o comercios que auspician este tipo de cabalgata clandestina y criminal se le estará multando y cancelando cualquier permiso o privilegio para hacer negocios, actividades o campañas en nuestro municipio, entre otras rigurosas medidas. No voy a escatimar en recursos para proteger a mi pueblo. A mi municipio se viene a disfrutar en orden y en familia.”, informó el alcalde de Maunabo.