Millonario contrato de LUMA a empresa canadiense

Según datos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico un contrato de sobre $28 millones fue otorgado a la empresa canadiense LED Roadway Lighting, LTD. (Dennis Jones)

Si usted es de los que se ha preguntado desde hace meses sobre la extraña, y a veces hasta rítmica, intermitencia en el alumbrado de las principales carreteras de Puerto Rico, sepa que LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) otorgaron a principios de agosto un subcontrato millonario a la empresa canadiense LED Roadway Lighting, LTD., para atender la iluminación publica en las vías de rodaje.

Según alertó a través de su cuenta de Twitter el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, y como Metro pudo constatar en la página web de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), LUMA y la AEE otorgaron al subcontratista canadiense el pasado 2 de agosto un contrato ascendente a $28,020,550.00 para la “compra, venta y alquiler de equipo, vehículos y otros”.

Sin embargo, el contrato número 2023-L00036 aún no se encuentra disponible públicamente para su análisis ya que este fue registrado apenas el 26 de agosto de 2022, una semana después de que el gobernador Pedro Pierluisi hiciera pública su insatisfacción con las labores de la empresa en la isla. Según indica el portal de la OCPR, el contrato estará disponible para escrutinio público no más tardar del próximo viernes, 2 de septiembre aunque no indica las especificidades del acuerdo, que por la naturaleza del servicio del subcontratista, se asume atenderá ese y otros problemas de iluminación en las carreteras.

El acuerdo contractual, que tiene una vigencia del 2 de agosto de 2022 al 1 de agosto de 2023, fue adjudicado a la empresa canadiense, registrada en ese país bajo la dirección 35 Ash Lake Court Halifax, NS B3S 1B7.

En sus portales cibernéticos, LED Roadway Lighting, LTD. se describe a sí misma como una empresa fundada y operada en Canadá, diseñadora y fabricante líder de dispositivos de iluminación y sistemas de control basados en diodos emisores de luz (LED) para calles, carreteras y otras áreas.

Por otro lado, la publicación de negocios Bloomberg News cataloga a LED Roadway Lighting Ltd. como empresa diseñadora y fabricante de productos de iluminación basados en LED, que incluyen sistemas de control y accesorios de iluminación LED para calles, caminos y otras áreas, y que se distribuyen a nivel mundial.

A través de su tuit, Figueroa Jaramillo recordó que LUMA Energy es una compañía de reciente incorporación, propiedad en un 50 por ciento de Canadian Utilities Limited, que opera bajo la sombrilla del conglomerado de empresas canadiense ATCO, LTD.

Según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la cantidad obligada (o sea, pautada pero no desembolsada) por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la reconstrucción de la red de energía eléctrica de Puerto Rico asciende a $9,477 millones.