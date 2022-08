Pierluisi condena a los que buscaron “crear caos” en protesta contra LUMA

El gobernador Pedro Pierluisi mostró sus respetos el viernes a quienes se manifestaron frente a la Mansión Ejecutiva en contra de LUMA Energy, pero repudió los actos que desataron la intervención de la Uniformada.

“Ayer un grupo de puertorriqueñas y puertorriqueños expresaron su descontento con nuestro sistema eléctrico de forma pacífica y haciendo buen uso del derecho y la libertad que garantizan nuestras constituciones”, dijo Pierluisi Urrutia en su red social Twitter.

“Mis respetos. Los pocos que buscaron crear el caos, agredieron a la policía y dañaron propiedad privada solo afectaron a Puerto Rico y a nuestro pueblo. Todos debemos rechazar esas acciones. Asimismo, toda agresión será investigada venga de donde venga”, añadió.

5 agentes de la Policía heridos y 4 personas arrestadas fue el saldo del final de la protesta convocada contra LUMA Energy, que los jefes de la Uniformada decidieron a eso de las 9:00 de la noche del jueves desalojar los predios del Viejo San Juan.

Según el coronel Pedro Sánchez, portavoz del Negociado de la Policía, los incidentes fueron provocados por un grupo de personas a los que calificó de “busca pauta”.

“El 95 por ciento de las personas que estuvieron allí ejercieron su derecho a la libertad de expresión. No hubo ningún incidente que lamentar. Excepto ese grupito que siempre se queda al final con la intención de agredir policías, no es otras. Porque para que tú vas a llevar huevos a una manifestación una pala, botellas, piedras, a desprender adoquines del Viejo San Juan. No hay otra intención que no sea la de agredir policías”, dijo el coronel Pedro Sánchez, portavoz del Negociado de la Policía en entrevista radial (NotiUno).

Según la Policía, un grupo de manifestantes comenzaron a lanzar gases, destornilladores, adoquines, botellas de cristal, huevos podridos y cacerolas, entre otros objetos a los agentes, la Policía de Puerto Rico activó un plan de desalojo.”Los policías destacados a la manifestación son residentes de Puerto Rico y sienten y padecen como cualquier otra persona. Fueron allí a asegurar que todos tuvieran el derecho a manifestarse en un ambiente seguro, sin incidentes que lamentar. Las agresiones de esta noche contra mis policías son repudiables. Estas, además, pudieron ocasionar daño a otros manifestantes”, expresó el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa en declaraciones escritas.

A uno de los manifestantes, que fue arrestado, se le ocupó una pala.

En el incidente, dos fotoperiodistas fueron agredidos.