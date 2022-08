Mariana Nogales: “Perdí la cuenta de cuántas latas de gas lacrimógeno dispararon”

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, se unió a las voces que han denunciado las agresiones que llevó a cabo la Policía de Puerto Rico contra los manifestantes que acudieron a la protesta del jueves en La Fortaleza.

La legisladora, quien estuvo presente, aseguró que “no hubo razón que justificara las agresivas e inadmisibles acciones de unidades de la policía fuertemente armadas y con equipo protector de pies a cabeza contra manifestantes y ciudadanos que no estaban armados, no tenían protección y no esperaban tal ataque en una manifestación pacífica”.

Nogales Molinelli narró que la agresión policíaca comenzó a eso de las 9:30 de la noche, cuando agentes utilizaron gas pimienta para dispersar a cientos de manifestantes en la calle Fortaleza.

“Después de eso, perdí la cuenta de cuántas latas de gas lacrimógeno dispararon, a veces directamente hacia al frente, lo cual es una práctica letal y prohibida. Había personas que no lograban recuperarse por la cantidad de gas y tuvieron que refugiarse en negocios cercanos. Vimos agresiones con perdigones disparados demasiado cerca de los cuerpos, a quemarropa. Sabemos de personas que tuvieron que ir al hospital para tratar sus heridas y remover perdigones que se les quedaron incrustados en la piel. Observamos una policía bien agresiva contra la gente, especialmente contra jóvenes y periodistas claramente identificados con carnets que volvían a ser agredidos cuando se identificaban con el nombre del medio para el que trabajan. También atacaron a personas de edad avanzada, como un señor que había estado tocando su trompeta y que fue atendido por paramédicos luego de ser herido con perdigones. Las unidades especializadas de la policía, que se supone que estén entrenadas para manejar multitudes, utilizar sus armas de forma segura y desactivar situaciones de seguridad, extendieron su persecución con armas químicas y proyectiles mucho más allá del área de la manifestación, llevándose enredados a turistas, residentes y personas que no estaban cometiendo delito alguno”, aseguró.

La abogada denunció al comisionado Antonio López Figueroa por las agresiones y lo comparó con el pasado comisionado Henry Escalera durante las manifestaciones del Verano del 2019.

“Al parecer, el coronel López usa las mismas estrategias de Henry Escalera, que permitía abusos terribles por parte de sus agentes en la oscuridad de la noche, para luego mentir e inventarse conspiraciones en sus comunicados de la mañana. Pretenden hacernos creer que unos supuestos huevos justifican el uso de armas químicas, proyectiles y apaleamientos a través de un área residencial y turística. Las violaciones de derechos civiles continúan hoy, según repiten la mala costumbre de esconder a las personas arrestadas y moverlas de cuartel en cuartel para complicar su acceso a representación legal. Están tan por la libre que parece que ni siquiera tienen comunicación adecuada con la fiscalía. Yo quisiera saber si es cierto que el monitor de la Policía estaba allí anoche y qué opina de lo que está pasando. De todas formas, vamos a estar tomando acción legislativa para investigar el uso excesivo de la fuerza y proponer alternativas de supervisión ciudadana de los cuerpos policíacos. Quiero recordar que en múltiples ocasiones le he solicitado al Comisionado información sobre incidentes anteriores, por carta y en vistas públicas, y nunca ha respondido”, declaró.

Nogales Molinelli cuestionó qué hará el gobernador luego de todos los incidentes de esta semana y ante el rechazo contundente al contrato de LUMA.

“Yo tengo clara mi responsabilidad. Yo voy a seguir defendiendo a la gente en el Capitolio y también en la calle hasta la hora que sea. De eso no debe haber duda. La pregunta es: ¿Qué va a hacer Pedro Pierluisi? Si es inteligente, debe poner oído en tierra y cancelar el contrato de LUMA. Seguir ignorando la exigencia del pueblo de que saque a LUMA, bien puede progresar hacia una exigencia para sacarlo a él. Las acciones de la policía que avaló anoche, agrediendo a las personas que sólo piden justicia, no lo ayudan en absoluto,” sentenció.