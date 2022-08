Entregan cerca de 40 libros en la Unidad de Máxima Seguridad en cárcel de Ponce

Ponce, Puerto Rico – Como parte de la Misión Avivamiento: Ministerio en las cárceles, la conferencista internacional y autora de best sellers, la Dra. Lis Milland entregó la pasada semana cerca de 40 ejemplares de su libro “La vida de Yiye Ávila: un testimonio vivo del poder de Dios” en la Unidad de Máxima Seguridad en la cárcel Las Cucharas en Ponce en donde también habló con los confinados sobre Jesús en la cruz, el perdón, los sentimientos de culpa y el amor.

Con la misión, buscan entregar 2,000 libros este año en diferentes cárceles de Puerto Rico y llevar un mensaje de perdón y amor a los reclusos.

“Cuando me enteré que me dirigía a la Unidad de Máxima Seguridad mi alma dio un vuelco de emoción porque estos reclusos suelen ser los que nadie quiere ver. Y, las personas que nadie quiere ver son las que suelen necesitar más amor. También porque nuestro Evangelista Yiye Ávila entraba a Máxima Seguridad a predicar y una de nuestras funciones en la visita era obsequiarle a cada uno de ellos mi libro y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que estas personas recibieron un regalo?”, reflexionó la Dra. Milland, quien ha sido misionera en Honduras, Ecuador, El Salvador, Islas Vírgenes y en tribus indígenas de la selva panameña.

Asimismo, la psicóloga añadió que ministró “sobre Jesús en la cruz, el perdón, los sentimientos de culpa y el amor”.

Expresó, también, que habló sobre las heridas de la niñez y cómo Jesús sana esas heridas.

“Veía cómo se bebían las lágrimas y yo también lloré. Además, les conté de Yiye Ávila, de cómo amaba a los presos y de la experiencia de cuando fue a perdonar a su yerno cuando le quitó la vida a su hija. ¡Les conté que lo conocí!”, indicó la autora.

La doctora en Consejería, con una maestría en Trabajo Social contó que al hacer el llamado a conversión, 19 reclusos se pusieron de pie y le entregaron sus vidas a Jesús y 38 vidas fueron liberadas.

La actividad se logró en colaboración con el Sistema de Corrección de Puerto Rico y el presidente de Casa Creación, la editora responsable de la obra, Sergio Daldi.