VIDEO: Senador se pone agresivo y le grita a periodista durante discusión sobre LUMA

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, se tornó agresivo y alzó la voz en medio de una conversación sobre LUMA Energy que se estaba llevando a cabo en el programa televisivo Jugando Pelota Dura (TeleOnce) al momento en que la periodista Dennise Pérez exponía su punto.

“Senador, lo veo muy defensivo conmigo y yo estoy hablando por el pueblo de Puerto Rico”, reclamó la periodista mientras en senador gritaba por encima de su argumento.

“Usted no habla por el pueblo de Puerto Rico, no me diga que habla por el pueblo de Puerto Rico”, gritó constantemente al senador quien además señaló a la periodista en tono desafiante. Posteriormente Matías le indicó a Pérez: “Usted está acostumbrada a callar a las personas aquí, muchas veces la he visto”, añadió.

Tras la discusión el moderador del espacio, Ferdinand Pérez pidió calma a ambos panelistas.

Una de las primeras en reaccionar fue la periodista Valeria Collazo quien denunció el comportamiento agresivo y machista del senador.

Comportamiento agresivo y machista del senador Gregorio Matías en televisión en vivo. — Valeria Collazo (@ValeriaCollazoC) August 25, 2022

Esta misma semana, el senador criticó a las personas que convocaron la manifestación contra LUMA Energy y los exhortó a acudir a “un punto de drogas” a exigir que “dejen de matar” y “vender drogas”.

Además, el senador se ha expresado en contra de cancelar el contrato de LUMA Energy.

