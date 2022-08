González puede pedir pesquisa sobre LUMA en el Congreso, pero advierte le toca al gobierno de P. R.

La comisionada residente, Jenniffer González, aseguró que aunque desde el Congreso puede requerir que se investigue el desempeño de LUMA Energy como operador de los sistemas de transmisión y distribución del servicio eléctrico en Puerto Rico, corresponde al gobierno de la isla encabezar esa gestión.

En entrevista con Punto por Punto en Metro Puerto Rico, se le preguntó a González si como congresista puede solicitar a la Oficina de Investigaciones Congresionales una pesquisa sobre la labor de LUMA.

Aunque respondió en la afirmativa, dejó claro que es el gobierno de Puerto Rico el que tiene la obligación de evaluar el trabajo del consorcio, que reiteró no está cumpliendo con ofrecer un servicio constante y confiable.

“La realidad es que sí, y hay cosas que se están haciendo, pero no es una función que tendrá la última palabra. La última palabra siempre la va a tener el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo la funcionaria electa.

No obstante, dijo que el Comité de Transportación e Infraestructura al cual pertenece, celebrará una vista pública en septiembre para discutir el asunto e indicó que en semanas recientes “staffers” de ese comité estuvieron en Puerto Rico evaluando “muchas cosas” como la situación en Vieques y en la Autoridad de Energía Eléctrica.

Asimismo, destacó que el Comité de Recursos Naturales mantiene una investigación abierta sobre el tema energético en la isla.

González, quien la semana pasada recomendó al Departamento de Justicia evaluar el contrato entre el gobierno y LUMA Energy, advirtió que antes de hablar sobre cancelar el mismo, se debe tener claro cuáles serán los pasos a seguir en caso de la salida de la empresa privada. “El operador no ha sido efectivo en Puerto Rico , favorecería la cancelación del contrato pero tiene que venir acompañado de un ‘plan b’”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que durante la conferencia de prensa que ofreció el consorcio esta semana, vio un cambio de actitud. Aseguró que por primera vez los directivos de LUMA asumieron responsabilidad por la crisis que viven los puertorriqueños antes los continuos apagones.

De otro lado, cuestionó la razón por la cual el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontánez, no ha solicitado al Departamento de Justicia una evaluación o un análisis legal sobre si LUMA está cumpliendo con lo que estipula el contrato y si lo hizo por qué no lo ha hecho público.

“El que diga que LUMA no ha incumplido con Puerto Rico no vive aquí o quizás tiene planta eléctrica y no tiene que pasar lo que pasa la mayoría de los puertorriqueños cuando hay interrupciones en el servicio”, añadió.