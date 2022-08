En aumento la cifra de muertes por falta de acceso a servicio médico

El año 2021 registró un alza en la cantidad de decesos al compararse con el 2020, lo que pone en entredicho el acceso de la población a servicios médicos.

Según datos del Registro Demográfico, en el 2021 se reportaron 33,258 defunciones. De estas, un 54 % fueron atribuidas a hombres y el 92 % resultaron ser por causas naturales.

El 2021 fue a penas el segundo año con la pandemia del COVID-19. No obstante, en la lista de las causas por las muertes, al virus se le atribuyó solo el 4.47 %. Ese año hubo 1,693 registros de muertes por COVID-19.

Para la epidemióloga Cruz María Nazario, los datos que compartió el gobierno no cuadran, pues falta conocer si las defunciones naturales son atribuibles a la falta de acceso médico en la isla. “Una persona que tiene un padecimiento del corazón y tiene 60 años, no se espera que muera, pero si viene una tormenta, se va a luz… Muere del corazón, pero no es una causa razonable. Es secundario porque fue por problemas por acceso a la salud”, ejemplificó la doctora.

“Me sospecho que (el exceso) pueda ser por COVID-19, porque así como pasó con el huracán María que en los certificados de defunción comenzó a aparecer ‘causa natural’, cuando se empezó a investigar…. La persona tenía padecimiento del corazón, pero luego se comprobó que no tuvo acceso a la medicina”, explicó Nazario.

La principales razones de muerte en el 2021, de acuerdo al Registro Demográfico, son enfermedades cardiacas en primer renglón, seguidas por neoplasma maligna, luego diabetes, Alzheimer y finalmente COVID-19. Los datos del 2020 reflejan el mismo patrón.

En el año 2020, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló un exceso de muertes no relacionadas al COVID-19 desde que inició la pandemia. La investigación reflejó que cientos de personas adicionales murieron por otras causas que en ese entonces pasaron por desapercibidas. La historia detalla que la tendencia fue detectada primero en febrero, pero los decesos incrementaron en marzo y abril, cuando comenzó el estricto cierre impuesto por el Gobierno de Puerto Rico.

En ese entonces, según la historia del CPI, las muertes habían pasado desapercibidas debido a la drástica baja de muertes por razones externas, como homicidios, accidentes y traumas en la Isla.

De manera similar a Cruz Nazario se expresó el secretario de Salud, Carlos Mellado López. Según el titular de Salud, el incremento del número podría corresponder al pobre acceso de la población puertorriqueña a servicios de salud.

“A nivel demográfico, hemos tenido 1,571 muertes adicionales al año pasado, en comparación con otros años que no son de COVID-19. Son sencillamente pacientes que murieron de cáncer , pacientes que murieron de fallo cardíaco, fallo renal, diabetes… Eso es algo que es preocupante y que estamos trabajando”, expresó Mellado López durante un intercambio con este medio en Metro al Mediodía.

El funcionario detalló que están iniciando investigaciones sobre el impacto del COVID Persistente o Long COVID que les servirán para desarrollar políticas de salud pública.

La falta de acceso médico, específicamente las especialidades que ofrecen lugares como Centro Médico, fue el principal argumento que presentó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz, cuando Metro lo abordó sobre el asunto.

Según el galeno, el deterioro del Centro Médico en Río Piedras y su Hospital Universitario provocaría un incremento en muertes debido la falta de servicios de la salud, algunos cuya especialidad solo se encuentran allí.

“El tratamiento restringido por las aseguradoras a los médicos, la fuga de médicos… O sea, aquí hay gente que necesita diagnósticos ahora y se le extiende a meses y meses y hasta un año. La debacle en el sistema de salud va a aumentar dramáticamente las muertes en Puerto Rico”, dijo el líder gremial.

Aumentan muertes por COVID-19

Por otro lado, el 2022 va en camino para convertirse en el año con la mayor cantidad de defunciones por COVID-19 y se espera que para septiembre sobrepase la cantidad de muertes que registró el 2021, año en el que se registraron unas 1,693 decesos.

En total, en la Isla se han reportado unas 4,909 muertes en relación al virus.

Según datos del Departamento de Salud, al momento de esta publicación se han registrado unas 1,579 muertes. Para el mismo tiempo en el año pasado, ese cifra permanecía en 1,096. Es decir, el 2022 ha registrado un exceso de 483 muertes adicionales al 2021, algo que, según el doctor Víctor Ramos, se habría evitado con una mayor cantidad de personas vacunadas.

“A mitad de septiembre se romperá el récord. No hay restricciones, hay menos gente vacunada y enero fue un año muy malo porque hubo el repunte por ómicron… Realmente en el 2020, aunque ahí comenzó la pandemia, no empezó desde enero. Son múltiples factores y no hay una sola razón para ver por qué hay una mayor cantidad de muertes teniendo más herramientas que antes”, cuestionó el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

“La mayoría de la gente no tiene la vacunación al día y tampoco se están haciendo las pruebas… No debería estar pasando lo que está pasando”, añadió el pediatra.

Según el portal de estadísticas de Salud, un 32.08 por ciento de la población puertorriqueña tiene sus vacunas al días.