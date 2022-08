Wayne Stensby continúa en la presidencia de LUMA, según CEO de Quanta

El principal oficial ejecutivo de la empresa Quanta Services, Duke Austin, aseguró que el CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby, continúa ocupando su puesto en la empresa al mismo tiempo que presentaron un ‘task force’ para intentar trabajar con lo constantes apagones que han afectado a toda la isla en los pasados meses.

Aunque Duke insistió en que Stensby continúa en su posición, este no estuvo presente en la conferencia de prensa.

Además, se presentó un ‘task force’ liderado por Kathy Roure quien será directora del equipo operativo de reducción y respuesta a interrupciones, acompañada por Alejandro González y el ingeniero Ferdinand Cardona. Además de Hamilton Lugo como líder de operaciones regionales del equipo operativo y Melissa Cuello como líder de experiencia del cliente.

Austin confirmó que ha tenido conversaciones con el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, sobre el sistema eléctrico en Puerto Rico, sin embargo, no le ha ofrecido un puesto en la empresa.

Ante rumores sobre la salida de Wayne Stensby, Austin, aseguró que el directivo sigue trabajando en la empresa y que se encontraba en el edifico al momento de la conferencia.

“Wayne está en el edifico, en las mismas capacidades que estaba ayer”, indicó Austin.

Posteriormente limitó a asegurar que el directivo se encontraba en las oficinas de la empresa.

Sobre los pedidos de cancelación del contrato de LUMA, Austin, indicó que no cree en ese paso y aseguró que con los fondos de restauración de FEMA podrán mejorar la red eléctrica del país.

“Yo he estado en contacto con todas las personas, he hablado con el gobernador, estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Con los fondos de FEMA que estaremos recibiendo millones para arreglar el sistema. Entiendo lo que están diciendo, pero nada de cancelaciones nosotros nunca hemos fracasado en ningún proyecto que hemos tenido en el mundo”, indicó Austin quien aseguró que trabajarán para mejorar el sistema eléctrico del país.

Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta nota