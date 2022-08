¿Se acerca otro verano del 2019?

Aunque expertos no prevén que la próxima manifestación contra LUMA Energy desemboque en una presión social como la que provocó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en el verano del 2019, coinciden en que hay una indignación generalizada por la ineficiencia de la compañía en Puerto Rico.

Ante los recientes apagones masivos que dejaron a miles de ciudadanos a oscuras y las alzas en el costo del servicio eléctrico, el artista Residente convocó un piquete para reclamar la cancelación del contrato de la compañía a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país. La cantautora Kany García se unió al reclamo compartiendo en sus redes sociales la convocatoria de esta manifestación que se llevará a cabo mañana, jueves, a las 5:00 p.m. frente a la Fortaleza.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana también apoyaron la iniciativa.

Asimismo, legisladores de cuatro de las cinco delegaciones exigieron ayer la cancelación del contrato de LUMA dentro de 60 días por su negligencia, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y manejo inadecuado de fondos públicos.

La historiadora y profesora de comunicación social Silvia Álvarez Curbelo aseguró que esta manifestación va a atraer a los ciudadanos gracias al poder de convocatoria de los artistas que han escuchado y compartido los reclamos del pueblo.

Por su parte, los sociólogos Emilio Pantojas García e Hiram Guadalupe coincidieron en que los artistas son un factor importante en la movilización social porque la gente desconfía de los partidos y sindicatos.

“Los artistas siempre han ocupado un rol de interlocutores en el país. No genera molestia que los artista se expresen y que dejen establecido lo que piensan como ciudadanos porque al margen de una tarima, de una propuesta discográfica o de un espectáculo, son ciudadanos. Deberían ser más vocales en muchas otras instancias también. Esa representación artística que participa de ese proceso de convocatoria para reclamar que mejore el servicio sí es un agente catalítico significativo porque son convocatorias más neutrales, no vienen de un partido político, no vienen de una organización con trayectoria de militancia”, sostuvo Guadalupe quien además es periodista y estudioso de la música.

Según el profesor Pantojas García, aunque el contexto es distinto, la indignación que sintió el pueblo durante el verano del 2019 es muy parecida a la que siente en la actualidad por el trabajo que ha hecho LUMA en Puerto Rico.

“Puerto Rico es un estado fallido, un estado que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, no tiene la capacidad de garantizar los servicios básicos de sus ciudadanos, es un estado donde la corrupción es rampante y donde no hay rendición de cuentas. Hace tiempo que Puerto Rico dejó de ser una democracia para ser un estado fallido”, aseguró Pantojas García.

Este añadió que ve un ambiente en Puerto Rico para que surja un movimiento social que reclame la salida del gobernador, Pedro Pierluisi, pues hasta hace unos días el ejecutivo defendió el trabajo de LUMA que recientemente dejó a más de 200,000 ciudadanos sin luz.

Sin embargo, la analista política Anabelle Torres Colberg sostuvo que no ve un sentimiento de indignación colectivo suficiente como para provocar marchas masivas como las del verano del 2019 que hagan que el Primer Ejecutivo se vaya de la Fortaleza.

“Me parece que para los que realmente deseen que cambie el servicio o que se vaya LUMA, creo que es mejor estrategia mantener el punto de propuesta únicamente sobre LUMA en estos momentos, aun cuando eso tenga consecuencias electorales tanto para el gobernador en una posible primaria como en las elecciones del 2024 porque une voces. En la medida en que se convierta el asunto de LUMA también en una solicitud para sacar al gobernador, ahí vas a encontrar una mayor división, no todos van a estar en el mismo barco y entonces no va a ser tan efectivo este llamado a provocar un cambio en el servicio eléctrico que al final entiendo que hay una voluntad casi generalizada por todo lo que estamos viviendo”, aseguró Torres Colberg.

Sobre las protestas convocadas, el gobernador Pierluisi se expresó ayer y dijo “Olvídense de eso. Eso es politiquería”. “¡No hombre no!”, dijo directamente sobre si piensa que pueda la protesta desembocar en su salida del cargo.