Pierluisi asegura que “cambios” en LUMA se hicieron porque los pidió y estará pendiente a los resultados

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reaccionó a la conferencia de prensa realizada por LUMA Energy donde se anunció un ‘task force’ para intentar evitar los apagones y aseguró que no estará satisfecho con los cambios hasta que tengan resultados.

“Pedí cambios significativos en el plan de ejecución de LUMA y las medidas correctivas anunciadas hoy son en respuesta a ese pedido, porque LUMA tiene que responder a las necesidades de nuestra gente. Al igual que señaló Duke Austin, presidente de Quanta Services, empresa matriz de LUMA, no estaré satisfecho hasta que las iniciativas anunciadas hoy tengan resultados positivos. Nuestro pueblo puede estar seguro de que también estaré vigilante a qué ocurre luego de la evaluación de parte del Sr. Austin de la alta gerencia de LUMA”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

En conferencia de prensa, el CEO de Quanta (empresa matriz de LUMA), Duke Austin, presentó un equipo de trabajo que se encargará de evaluar la situación con lo constantes apagones que han afectado a gran parte de la isla.

Del mismo modo, Austin, evadió en varias ocasiones la pregunta sobre si Wayne Stensby continuará como presidente de LUMA Energy y se limitó a indicar que este se encontraba en el edificio y que seguía ocupando su posición.

“Wayne está en el edifico, en las mismas capacidades que estaba ayer”, indicó Austin.

Austin confirmó que ha tenido conversaciones con el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, sobre el sistema eléctrico en Puerto Rico, sin embargo, no le ha ofrecido un puesto en la empresa.

Sobre los pedidos de cancelación del contrato de LUMA, Austin, indicó que no cree en ese paso y aseguró que con los fondos de restauración de FEMA podrán mejorar la red eléctrica del país.

“Yo he estado en contacto con todas las personas, he hablado con el gobernador, estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Con los fondos de FEMA que estaremos recibiendo millones para arreglar el sistema. Entiendo lo que están diciendo, pero nada de cancelaciones nosotros nunca hemos fracasado en ningún proyecto que hemos tenido en el mundo”, indicó Austin quien aseguró que trabajarán para mejorar el sistema eléctrico del país.