LUMA responde a Pierluisi y aseguran están dispuestos a mejorar “durante los próximos meses”

Luego de que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia asegurara el que los directivos de LUMA Energy, perdieron todo su apoyo y ya no les cree, los portavoces de la empresa dejaron saber que lo entienden.

“No se equivoquen; sí escuchamos y entendemos las preocupaciones de nuestros clientes. Escuchamos y entendemos las preocupaciones del gobernador. Debemos mejorar y estamos decididos a hacerlo durante los próximos meses. Sin importar los retos u obstáculos a los que nos enfrentemos al manejar y operar la red eléctrica, LUMA está decidida a construir la red eléctrica confiable que el pueblo de Puerto Rico espera y merece”, expresó un portavoz del consorcio en declaraciones escritas.

Pierluisi Urrutia dejó saber que se comunicó con los directivos de Quanta-empresa matriz de LUMA Energy- para exigirle cambios inmediatos.

“La reacción ha sido la que yo espero, pero hasta que yo no lo vea como Santo Tomás (de Aquino) hasta que yo no vea los cambios, yo no creo que se vayan a dar. Cuando los vea, entonces me expresaré”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

De acuerdo con el gobernador, los directivos de LUMA Energy perdieron su apoyo, esto luego de escuchar la admisión de los portavoces del consorcio que administra la transmisión y distribución del sistema eléctrico de que una de las averías en un cable de alto voltaje ocurrió, entre otras cosas, por no atender el trabajo de desganche y vegetación.

“No van a contar con mi apoyo a menos que se den los cambios que he pedido”, dijo el mandatario.