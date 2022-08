Directora de ASES se reúne con asociaciones y organizaciones de la salud

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico, Edna Marín, indicó que continúa llevando a cabo reuniones con asociaciones y organizaciones de salud en búsqueda de estrategias para fortalecer el sistema de salud de Puerto Rico.

En el día de ayer se reunió con el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Wilson López y luego con la presidenta de la Alianza de los Centros Comunitarios 330, Dra. Gloria Amador y sus respectivos equipos de trabajo.

“Durante los primeros 90 días de mi nombramiento como directora ejecutiva de ASES hemos dedicado nuestros esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios médicos de 1.2 millones de asegurados del Plan Vital. Comenzamos los trabajos realizando una reorganización interna de la agencia, colocando los recursos en sus áreas de “expertise”, fortaleciendo otras áreas que se encontraban sin los recursos necesarios para operar adecuadamente y garantizar un mayor alcance de cumplimiento, fiscalización de las aseguradoras y proteger nuestros beneficiarios.”, explicó Marín.

“Al mismo tiempo, hemos establecido una política de puertas abiertas con todas las organizaciones, proveedores de servicios de salud, así como con nuestros empleados. Como parte de nuestras prioridades, me he reunido con asociaciones y organizaciones de salud y priorizado estrategias para fortalecer el sistema de salud de Puerto Rico. Precisamente, hoy, me reuní con la Asociación de Laboratorios Clínicos, y responsablemente, escuchamos sus inquietudes y estaremos evaluando con la premura que el sector requiere. “, añadió la ejecutiva.

“El nuevo enfoque de ASES es garantizar a las organizaciones las tarifas según se ha establecido en el contrato con las aseguradoras y fiscalizar que las aseguradas procesen las reclamaciones y pagos en los tiempos estipulados”, enfatizó la nueva directora ejecutiva de ASES.

Por último, confirmó que se ha reunido en varias ocasiones con la Asociación de IPA’S, Asociación de Farmacia de la Comunidad y Coopharma.

Asimismo, con el Colegio de Administradores de Servicios de Salud (hospitales), Colegio de CPA, participó en días recientes de una mesa redonda con sobre 20 organizaciones de salud en el Senado y ya fue al Congreso de los Estados Unidos donde sostuvo varías reuniones junto al secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, entre otras organizaciones del campo de la salud.