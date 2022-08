Continúa el reclamo para cancelar el contrato entre LUMA Energy y el Gobierno

El presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, continuó hoy con las vistas públicas sobre la Resolución del Senado 588, que examina el desempeño y resultado de las Alianza Público Privadas (APP), donde el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, insistió en la cancelación del contrato de LUMA Energy, ya que no conllevaría penalidad en el periodo actual denominado como suplementario.

“Estas vistas públicas van aras de preparar al Senado sobre un proceso de evaluación judicial referente a cada uno de estos contratos…Este contrato [LUMA] hay que evaluarlo conforme a las disposiciones de derecho correspondiente…Evaluar cada una de las alternativas conforme a la ley de cada una de las partes que es el contrato…está la alternativa de cancelar el contrato o modificarlo. Esto está sometido a un proceso de Corte. Este Cuerpo quiere tener toda la información para estar en posición ante todas las determinaciones que se hagan, cosa que no pudimos tener en el pasado”, sostuvo Aponte quien ha evaluado anteriormente los contratos de Aerostar y HMS Ferries.

En su ponencia, Figueroa Jaramillo sostuvo que en lo que respecta al contrato con LUMA, desde un inicio la UTIER ha recalcado cuan nefasto sería la otorgación de este, entendiendo que su aprobación va contrario inclusive a la propia Ley Núm. 29.3. “Ante ello, hemos visto cómo en los pasados meses que la cantidad de apagones ha aumentado, se han prendido en fuego múltiples subestaciones y ha habido un empeoramiento del servicio de energía eléctrica a la vez que se observa una falta de fiscalización general en torno a las operaciones de dicha entidad privada”, afirmó el líder sindical, al tiempo que añadió que al día de hoy LUMA no ha entregado los informes solicitados en torno a las causas de los siniestros que dejaron a miles de abonados sin luz.

Ante preguntas de Aponte Dalmau sobre el contrato suplementario vigente, Figueroa Jaramillo respondió que “cuando se firma el contrato de 15 años la Junta de Supervisión Fiscal se percata, a mi juicio, de una deficiencia y sale este contrato suplementario. Este contrato establece un cargo distinto al acuerdo original, partiendo de que se aspiraba al proceso de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica”.

Por su parte, el senador por el distrito de Ponce, Ramon Ruíz Nieves, cuestionó qué efecto económico tendría si se cancelara el contrato suplementario vigente al 30 de noviembre. Figueroa Jaramillo indicó que según lo dialogado con los abogados el impacto de la cancelación sería cero. Reiteró que si el gobierno de Puerto Rico decide que se active la cláusula de transición sería cero y están a tiempo de hacerlo.

Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, expresó que “la política de privatización representa un abandono de lo que debe ser el gobierno”. A su vez, preguntó sobre los recientes incendios en las subestaciones que dejaron sin servicio a los abonados y si hay un reporte de incidentes antes de la llegada de LUMA. Jaramillo respondió que mucho menos. Recordó uno en el 2016 en el patio interruptor de Aguirre. “Fue tan pausado los eventos que no se recuerdan”, aseguró. Asimismo, Detalló que con LUMA en 14 meses ya se han registrado nueve incendios con interrupciones en subestaciones.

Por otro lado, la senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme, preguntó al deponente si tiene alguna data comparativa de cuando estaba la AEE versus LUMA. Jaramillo señaló que “este es un problema contractual y estructural si nos vamos solo a las métricas no sería responsable”. Mencionó que hicieron una evaluación legal al principio y aclaró que la UTIER no administra la AEE.

También, participó como deponente Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien indicó que bajo el “Caso Métricas de LUMA”, LUMA tiene la obligación de proponer cuáles serán las métricas que finalmente se apliquen para ser elegible a recibir una compensación de incentivo financiero, sujeto a la aprobación del Negociado de Energía. “El Caso Métricas de LUMA, actualmente se encuentra en proceso de descubrimiento de prueba con participación ciudadana y eventualmente tendrá vistas públicas para establecer las métricas y los porcientos aplicables a LUMA. No obstante, al momento, no se ha establecido ni incentivo ni penalidad alguna por el incumplimiento de estas métricas”, explicó Colón.

A preguntas del Senador, el director ejecutivo indicó que LUMA está en cumplimiento con la ley para la radicación del informe de métricas cada tres meses ante el Negociado de Energía (NE). Sostuvo que se incluyen datos de la AEE y el NE cada vez que recibe los informes y celebra vistas para discutir los resultados.

En su turno, Lilliam Mateo, comisionada del NE explicó que el 18 de agosto de 2022 (Resolución 18 de agosto), luego de examinar debidamente la información sometida por LUMA, el NE emitió una resolución estableciendo el desempeño histórico (baseline) y el nivel de cumplimiento mínimo (benchmark), los cuales LUMA ha utilizado desde el 1 de junio de 2022 para someter los informes trimestrales.

“Es importante señalar que el Negociado de Energía se encuentra evaluando la información sometida por LUMA y la AEE. De hecho, la Resolución de 18 de agosto ordenó a LUMA y a la Autoridad, entre otras cosas, cumplir con determinado requerimiento de información, incluyendo presentar en o antes del 1 de septiembre de 2022, una moción explicativa detallando la causa de las métricas no alcanzadas, así como las medidas correctivas a ser implementadas”, añadió la Comisionada.

Aponte Dalmau preguntó cuál es la validez en la evaluación de ustedes con el desempeño de LUMA. Mateo respondió que en términos generales como entidad regulada tienen que cumplir con mejorar el desempeño. “El que no estén identificadas no quiere decir que el NE no tenga la facultad de exigirle para que mejoren en el desempeño. Ese rol del regulador está intacto”, sostuvo.