Senadora exige información sobre falta de desembolso millonario a dueños y criadores de caballos

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme anunció que citará al designado director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Jaime Rivera Emmanuelli para investigar la razón por la cual no se ha desembolsado sobre un millón de dólares desde el 2017 a los criadores y dueños de caballos.

De igual manera, la senadora por acumulación adelantó que estará radicando una resolución para investigar la administración del Fondo de Crianza y Mejoramiento.

“El hipismo puertorriqueño es más que una actividad económica, es parte de nuestra sociedad. Luego de sostener una reunión con parte de este componente, incluyendo los propietarios de caballos, al igual que los criadores, nos percatamos que desde el 2020 la Comisión de Jugos no ha desembolsado las partidas a estos grupos, asignaciones que les corresponden según la ley. La última partida enviada corresponde al año 2016, estamos en el 2022, lo que significa que no han cobrado en 6 años. Queremos saber qué está pasando”, dijo Riquelme.

La senadora del PNP se reunió ayer, lunes, con miembros de la Puerto Rico Horse Owner Association, así como con personal de la Asociación de Criadores de Caballos de Purasangre, entre otros, para conocer el estado de la industria.

“Conocemos el compromiso del designado Director Ejecutivo con el hipismo y así lo afirmaron los miembros de estas entidades que sostuvimos la reunión ayer. Pero es obvio que sucede algo porque desde el 2020 no han dado ningún dinero del Fondo de Crianza y Mejoramiento, pero como dije, lo que le dieron en julio de ese año fue del 2016. No sabemos si es por la burocracia o falta de personal, u otra razón que no sabemos; pero necesitamos respuestas inmediatamente’, añadió la legisladora.

Los dineros que ingresan al Fondo de Crianza y Mejoramiento son para incentivar a que los dueños de caballos adquieran más y mejores ejemplares.

Los miembros del sector hípico sostienen que la cantidad adeudada a dueños y criadores de caballos sobrepasa los $1.2 millones.

Riquelme también dijo que estará citando a otros sectores de la industria hípica, la cual emplea sobre 9,000 personas, para auscultar vías de mejorar la misma.