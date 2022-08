“¡Olvídense eso!”: Pierluisi dice manifestaciones son “politiquería” y que no va a renunciar

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró que no renunciará a su cargo en caso de que comiencen manifestaciones que así lo pidan ante convocatorias que han surgido similares a las del Verano del 2019 debido al descontento con el trabajo realizado por LUMA Energy.

“Olvídense de eso, eso es politiquería...entiendan aquí gobernar a Puerto Rico conlleva muchas responsabilidades, esta es una. Yo estoy siendo bien claro. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero eso que ni le pase por la mente absolutamente a nadie. Aquí tenemos una democracia que hay que respetar. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber. Yo sé que la mayoría del pueblo sabe que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con nuestro deber, así que eso no es cuestión de decir que porque marcharon unos entocnes que uno abdique al deber, eso no. Que nadie espere eso de mi”, expresó el gobernador en un aparte con la prensa.

Insistió en que no es tan sencillo exigir la cancelación del contrato ya que a su entender, la ley requiere una alianza público privada en el sistema energético, por lo tanto, en lo que se consigue un sustituto, habría que pagarle a LUMA Energy una cantidad mayor de lo que establece el contrato actual.

Pierluisi dijo el martes que se comunicó con los directivos de Quanta, matriz de LUMA Energy, porque el consorcio perdió todo su apoyo y no les cree.

“La reacción ha sido la que yo espero, pero hasta que yo no lo vea como Santo Tomás (de Aquino) hasta que yo no vea los cambios, yo no creo que se vayan a dar. Cuando los vea, entonces me expresaré”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

De acuerdo con el gobernador, los directivos de LUMA Energy perdieron su apoyo, esto luego de escuchar la admisión de los portavoces del consorcio que administra la transmisión y distribución del sistema eléctrico de que una de las averías en un cable de alto voltaje ocurrió, entre otras cosas, por no atender el trabajo de desganche y vegetación.

Al preguntarle si esos cambios incluyen la salida de Wayne Stensby y el grupo ejecutivo que lo acompaña, Pierluisi Urrutia respondió que va a esperar a que Quanta cumpla con sus exigencias.

Sobre las protestas convocadas, el gobernador respondió “Olvídense de eso. Eso es politiquería. ¡No hombre no!”, expresó.