“Mi paciencia se está acabando”: Pierluisi asegura que LUMA no contará con su apoyo hasta que hagan cambios

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi aseguró esta mañana que se mantiene en comunicación telefónica con los directivos de la alta gerencia de las empresas matrices de LUMA Energy para reclamar que el consorcio atienda de inmediato los problemas en su red de transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Me he mantenido en contacto con la alta gerencia para pedir los cambios que ya son de conocimiento público”, indicó Pierluisi a su salida de la cumbre de alcaldes convocada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“He pedido que se cambie el plan de ejecución, que mejore el desempeño particularmente en el área de interrupciones mayores y su duración”, abundó el primer ejecutivo.

“Mi paciencia se está acabando, básicamente tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia. Como dije, hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mi llamado”, añadió el gobernador.

Pierluisi aseguró que ha sido muy puntual en sus exigencias con la empresa que controla el sistema de transmisión y distribución de energía en la isla, e indicó que se encuentra en espera de que esos cambios se materialicen, aunque no dijo cuándo.

“Como dije anteriormente, yo no estoy satisfecho con el desempeño de LUMA y voy a ir más allá. LUMA no va a contar con mi apoyo como gobernador a menos que se den los cambios que he pedido, tan sencillo como eso”, sentenció.