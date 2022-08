Carmelo Ríos apoya ultimátum de Pedro Pierluisi a LUMA Energy

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, apoyó hoy, martes, el ultimátum que le dio el gobernador, Pedro Pierluisi, al consorcio LUMA Energy, LLC. Sobre mejorar el servicio que brinda a la red eléctrica de transmisión y distribución.

“Reconocemos que el trabajo de LUMA Energy recientemente no ha llenado las expectativas, como dijo el Gobernador de Puerto Rico. El ultimátum a la directiva de este consorcio que dio Pierluisi esta tarde tiene nuestro total respaldo porque es la manera de proseguir en esta discusión. No es terminar el contrato así de la nada, los procesos se tienen que dar y el Gobernador ha actuado responsablemente enfatizando a LUMA que los cambios tienen que darse ahora, no mañana”, dijo el también senador por el Distrito de Bayamón.

Pierluisi brindó esta tarde un ultimátum a LUMA para que realice cambios en su gestión, de lo contrario el consorcio ‘no va contar con mi apoyo’.

“No se puede pedir cancelaciones inmediatas, pues además de no proceder en derecho, nos encontramos en el pico de la temporada de huracanes del Atlántico y terminar un contrato de esta índole, inclusive, su mera discusión, traería serias repercusiones”, añadió el legislador novoprogresista.

Ríos le recordó al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, particularmente su Portavoz, Javier Aponte Dalmau, que “por no actuar responsablemente el Senador Orrin Hatch arremetió contra la administración del PPD en una vista en el Congreso celebrada en el 2015 y en la cual dijo que por la falta de acciones de responsabilidad fiscal, como el desarrollo y presentación de estados financieros auditados, y las constantes cancelaciones de acuerdos, es que el gobierno de la Isla perdió la confianza de los mercados de valores y las casas crediticias. Por tal razón, los procesos se tienen que dar”.

“El Gobernador tiene nuestro respaldo en esta acción que lo que busca es mejorar el servicio eléctrico. Si no cumple LUMA, el Gobernador tomará las acciones correspondientes”, culminó diciendo.