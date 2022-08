Caribbean Business niega cierre de operaciones y asegura se trata de una “pausa temporera” en departamento editorial

Luego de la publicación de un artículo que aseguraba que el diario Caribbean Business cerraba operaciones, la empresa Latin Media House, LLC, encargada del medio de comunicación especializado en negocios aseguró que se trata de un cierre temporal y parcial de labores en el Departamento Editorial de Caribbean Business que no afecta otras publicaciones de la empresa mediática.

Según indicó la compañía en un comunicado de prensa la notificación se dio el pasado 16 de agosto a los empleados del departamento.

“Esta decisión no supone el cierre de las operaciones de la compañía ni de Caribbean Business, y no afecta sus publicaciones y tampoco se extiende al resto de los productos de Latin Media House. Esto significa que los lectores y usuarios de nuestras publicaciones y productos no se verán afectados por esta decisión y que las publicaciones de Caribbean Business sobre tendencias de los mercados financieros, comerciales e industriales de la región seguirán distribuyéndose y/o actualizándose según se requiera”, lee un comunicado enviado por Latin Media House.

“A pesar de lo anterior, durante el día de hoy, una publicación en línea, llamada “¡Ey! Boricua”, publicó un artículo titulado “Cierra el periódico Caribbean Business y periodistas demandan a los dueños”. Ese titular y algunas de las expresiones del reportaje firmado por Sandra Rodríguez Cotto se alejan de la verdad, ya que Latin Media House sólo notificó la pausa temporera y parcial de las labores del Departamento Editorial y no el cierre del periódico Caribbean Business. Específicamente, el artículo expone que “Otro medio de comunicación cierra operaciones en Puerto Rico.” Esta aseveración no solamente es falsa, sino que conduce a la percepción errónea de que nuestro público no tendrá más acceso a los contenidos de Caribbean Business y disuade a los usuarios y anunciantes de continuar interactuando con nuestras publicaciones”, añade.

Del mismo modo, la empresa aseguró que la edición semanal de diario será publicada el jueves 25, de agosto.

En la publicación realizada por el medio “Ey Boricua” se reportó que un grupo de empleados del medio demandó a las empresas dueñas de Caribbean Business por falta de pago.