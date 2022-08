Continúa inestable el servicio eléctrico en el país

El servicio eléctrico en la Isla continúa inestable hoy domingo, según los datos reportados por la página de LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de la energía en la Isla, y varios clientes que se han expresado en las redes sociales.

A eso del mediodía alrededor de 73,000 abonados se encontraban sin luz, según el portal de LUMA. La cantidad ha ido reduciéndose considerablemente, aunque los clientes continún reportando que se encuentran sin el servicio en Guaynabo, Dorado, San Juan, Carolina, Bayamón, entre otros.

Al momento de redactar esta nota, la página reflejaba más de 13,739 abonados sin el servicio. El grueso de los clientes afectados se concentraba en el municipio de Bayamón con más de 7,000 abonados sin el servicio, le sigue San Juan con 5,443 y Mayagüez con 926.

Jorge Bracero fue uno de los que se expresó en redes sociales. “4ta vez en una seman sin luz. No voy a aceptar esto como la nueva norma”, escribió.

“Aquí te apoyo, yo llevo desde las 7 am en Guaynabo sin luz”, compartió Melissa Vizcarrondo.

Según la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó que al momento cuenta con una reserva operacional de sobre 1200mw.

“El desastre continúa. Si no se trasciende de la frustración a la acción y la lucha del pueblo no vamos a transformar a PR al país que todos aspiramos tener para nuestros hij@s. Vamos a prepararnos a luchar”, compartió el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

Mientras, el gobernador, Pedro Pierlusi, quien participa hoy del cierre de la Junta Estatal de la colectividad en un hotel en Río Grande, asegura que “la obra” será su carta a la reelección para el 2024.

“Puerto Rico está progresando, Puerto Rico está echando pa’lante, y no hay quien nos pare. #ConvenciónPNP22″, compartió el primer ejecutivo en las redes sociales.

Puerto Rico está progresando, Puerto Rico está echando pa’lante, y no hay quien nos pare. #ConvenciónPNP22 pic.twitter.com/Mk10z72kz5 — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) August 21, 2022

Según Pierluisi Urrutia, ya el pueblo comienza a sentir “la obra”. Además, aprovechó la ocasión para criticar a la oposición política.

“Porque aquellos que lo que hacen es amenazar, en vez de trabajar y buscar el progreso de nuestra gente. Aquellos, que han privado al pueblo de secretarios capacitados, de jueces competentes y buenos fiscales por pura politiquería. Y aquellos que lo que buscan es desestabilizar a Puerto Rico, porque no consiguen el favor del pueblo en las urnas, que es donde cuenta. A todos esos, yo les digo que no me intimido, no me distraigo, estoy enfocado en darle un buen gobierno a Puerto Rico”, expresó.