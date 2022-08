Justicia está disponible para evaluar el contrato e LUMA Energy

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández se puso el viernes a disposición para evaluar si se puede enmendar o cancelar el contrato con LUMA Energy.

“Si la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, agencia con la pericia y supervisión del contrato de LUMA Energy, necesita y solicita que el Departamento de Justicia colabore en un análisis sobre dicho acuerdo, estamos disponibles para brindar la colaboración”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

El director de dicha agencia, Fermín Fontanés no ha hecho ninguna expresión sobre el particular.

La reacción del secretario fue a raíz de la petición pública de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, para que el Departamento de Justicia evalúe si se puede cancelar el contrato.

“Debemos aprovechar esta coyuntura donde sigue habiendo apagones y yo creo que se le debe ordenar al secretario de Justicia una evaluación del contrato de LUMA para buscar rescindir de el. La verdad es que LUMA no ha sido efectivo en mantener a nuestra ciudadanía con un buen sistema de electricidad y yo sé que venimos arrastrando deficiencias por décadas y años de falta de mantenimiento en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ya ha pasado casi un año y no vemos mejoría y todos los días tenemos un apagón distinto y hay una excusa distinta. El tiempo de demora en la reparaciones, en las averías y falta de personal. Por qué la poda no está al día. Hay tantas interrogantes que nunca se contestan que amerita a que no solamente el Negociado de Energía, ahora el secretario nuevo que acaba de nombrar el gobernador para hacer esta evaluación, sino también el resto de las agencias. Yo me ofrezco, así como lo hicimos en el pasado con todos los componentes y evaluar dónde está la recuperación. Nosotros hemos podido lograr en el Congreso más de 16 mil millones de dólares para reparación, mitigación y reconstrucción del sistema eléctrico, y al día de hoy, no tenemos un desglose de cada una de esas obras, ni en dónde están, cuántos proyectos se han sometido. Cuántos han sido aprobados por FEMA de 16 mil, 900 millones de dólares”, dijo González Colón a través de un video colocado en sus redes sociales.

“No podemos decir que la excusa es el dinero porque el dinero está ahí. La pregunta es por qué a cinco años de los huracanes Irma y María estamos en pañales en términos de esa recuperación energética”, añadió. “Así lo veo yo. Yo creo personalmente que el contrato de LUMA debe cancelarse”, acotó.

“La Junta de Supervisión Fiscal no puede obligar al gobierno de Puerto Rico a mantener un contrato que no le sirve a la gente, que no le sirve a la infraestructura y que lo que está haciendo es costándole millones de dólares en producción local, no solamente en compañías, en farmacéuticas, en los negocios, que tienen que estar comprando plantas, buscando otros mecanismos de energía porque la que tenemos no es suficiente, no es certera y tiene demasiadas ambivalencias”, mencionó.

Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, en medio de la Convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), reaccionó al pronunciamiento de la comisionada residente.

“Yo en lo que coincido es en que tiene que mejorar (LUMA) su desempeño, estamos fiscalizando el cumplimiento de ese contrato. De uno confirmar que hay un incumplimiento sustancial de lo que dispone ese contrato, pues eso puede ocurrir. Por el momento lo que estamos exigiendo es un cambio en su plan de ejecución y de estrategia. Obviamente hay fallas aquí y lo que no queremos es más interrupción”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“No estoy satisfecho (con LUMA) por los últimos eventos que han ocurrido, en particular, me incomoda la admisión de que en una de las principales líneas de transmisión había vegetación y no se atendió. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero pienso que el manejo de la vegetación que sé que es muy complejo y ocurre en toda la isla”, dijo Pierluisi Urrutia desde el hotel Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande.