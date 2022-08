Charlie Delgado urge acción y no reacción sobre ejecutorias de LUMA

El vicepresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos O. “Charlie” Delgado Altieri, señaló que las reacciones de líderes políticos y del Gobernador sobre las ejecutorias de la empresa LUMA Energy, no harán efecto alguno si no van acompañadas de una acción para cancelar el contrato por incumplimiento y atentar contra la seguridad del sistema energético del País.

“Luego de un apagón que dejó sin servicio a más de 200 mil abonados, Pedro Pierluisi, Jenniffer González, el Senador Thomas Rivera Schatz y otros líderes políticos lanzan críticas al desempeño de la empresa LUMA Energy, ahora que están tragando agua, se expresan; pero tuvieron la oportunidad de cancelar ese contrato e incluso de ni siquiera haberlo firmado, como yo lo advertí en el 2020″, reclamó Delgado Altieri.

Dijo que las expresiones del Gobernador, la Comisionada y el Senador, responden a que quieren “congraciarse con el electorado en la primaria que se vislumbra para los próximos comicios electorales”. Agregó que los tres funcionarios tuvieron en sus manos analizar el contrato y detener la firma del mismo, porque fueron advertidos de que se sabía que era de beneficio para Puerto Rico y sí para los intereses de la empresa.

“Los tres prefirieron callarse y ahora jugando a la política, se expresan sin decir claramente qué pasos van a dar para revertir el contrato y defender esa determinación ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Durante todo este periodo, LUMA ha demostrado no estar capacitada para operar la transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico y nadie ha fiscalizado ese contrato”, señaló el vicepresidente del PPD.

“Para aumentar la incertidumbre del pueblo, vemos como tanto el Presidente de LUMA, Wayne Stensby y el Director de la AEE, Josué Colón se echan culpas mutuamente por la crisis más reciente. Es ridículo ver cómo Stensby dice que los problemas de desganche se deben a que en Puerto Rico hay mucha vegetación, luego de más de un año a cargo del sistema eléctrico; esas expresiones demuestran el desconocimiento, y cinismo por parte de este grupo a cargo del sistema de distribución “, argumentó.

Agregó que haber hecho una conferencia de prensa en inglés y sin traductores es otra falta de respeto de la empresa y muestra de la indiferencia a las necesidades de información del pueblo, que es el que está sufriendo las consecuencias de su pobre desempeño.

“Es momento que digan que están dispuestos a cancelar el contrato y cuál es el Plan B; que no debe ser hacer otro Request for Proposal (RFP), porque no hay espacio para improvisar con otra empresa extranjera, sino que deben retomar los empleados de AEE y crear una estructura que levante el sistema eléctrico una vez más”, sostuvo Delgado Altieri.

“Lo irónico es que mientras LUMA gasta millones en sueldos de empleados que no están capacitados, los que sí tienen la experiencia y el conocimiento están cortando grama en agencias de gobierno con los sueldos que tenían como empleados de AEE, que son mucho menores que los que paga LUMA”, sentenció.

“No podemos repetir la historia de Acueductos que luego de pasar por tres fallidas privatizaciones, PSG, Compañía de Aguas y Ondeo; el Gobierno tuvo que tomar las riendas de la Corporación y levantarla con los empleados puertorriqueños que son los que conocen la operación del sistema”, concluyó.