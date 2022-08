Carmelo Ríos insiste en hacer cumplir el contrato de LUMA en vez de cancelar el contrato

Carmelo Ríos, secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que, aunque hay “incomodidad” con el trabajo que ha estado haciendo LUMA Energy en Puerto Rico no se debe cancelar el contrato, sino que deben obligarlos a cumplir con sus deberes.

Sus expresiones surgen luego de que la comisionada residente, Jenniffer González, solicitara, a través de las redes sociales, que cancelen el contrato y el gobernador, Pedro Pierluisi, ayer por primera vez coincidió con González.

“Yo sufro igual que ustedes, yo no tengo placas solares y estoy como muchos puertorriqueños, cada rato se me va la luz. Claro que sí que hay incomodidad, pero el tratar de pretender que la solución es mágica, es inverosímil, no funciona así. Y los gobernadores no tienen el lujo de tener una opinión sin tener una reacción. Hay gente que dice ‘perfecto, elimínenlo’, pero un gobernador no puede decir eso de manera responsable porque eso tiene otros efectos en personas que están mirando a Puerto Rico para invertir”, mencionó Ríos, quien junto a la delegación del PNP se encuentra hoy en la Convención 2022 del partido en Río Grande.

Añadió que, aunque LUMA falla en algunas cosas, para efectos de equipo y provisiones, en caso de que otro huracán llegue a Puerto Rico, estarían preparados para tender la situación.

Además aseguró que los alcaldes están dispuestos a ayudar.

“Yo le voy a dar un consejo a LUMA: tienen un montón de alcaldes que están disponibles para atender y ayudar como por ejemplo el de Bayamón. Una de las cosas que más gasta tiempo en el desganche es el recogido de la materia verde. Pues que LUMA siga desganchando y que los municipios en un convenio recojan esa materia y lo de esa manera avanzamos dos veces más rápido a lo que están haciendo ahora”, planteó.

El secretario del PNP además mencionó que su partido tiene mejor capacidad para ganar las próximas elecciones por su “organización, movilización y causa”.

“Las próximas elecciones van a ser atípicas. Yo no creo que haya lo que estamos acostumbrados como caravanas gigantes con miles de personas. Las redes sociales y la tecnologia han ocupado ese espacio y las personas buscan la comodidad. Pero sí estoy convencido de que quien esté mejor organizado tine mejor capacidad para ganar. ..La constante es organización, movilización y causa. Y nosotros tenemos las tres”, aseguró Ríos.

En conferencia de prensa el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que el partido está “solido” para prevalecer en las elecciones.