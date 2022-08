Representante propone que Josué Colón supervise contrato de LUMA Energy

El representante novoprogresista Víctor Parés Otero propuso hoy, jueves, que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ingeniero Josué Colón Ortiz, sea la persona encargada de evaluar el cumplimiento del contrato para la administración de las redes de transmisión y distribución eléctrica, actualmente bajo la empresa LUMA Energy, LLC.

“Nadie está conforme con lo que ha sucedido esta semana. Tiene que haber mayor supervisión y constante evaluación del desempeño de la empresa, en este caso es LUMA, que tenga el contrato para la administración de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica. Entendemos que esa función debe recaer en el ingeniero Josué Colón, una persona con capacidad, experiencia y conocimiento de todos los aspectos del andamiaje eléctrico en Puerto Rico. Esa es la persona idónea para liderar un equipo de cumplimiento en este contrato”, señaló Parés Otero mediante declaraciones escritas.

“Esta supervisión se puede hacer como parte de los esfuerzos del Ejecutivo para garantizar los servicios al pueblo. Mediante orden ejecutiva se podría crear el grupo de trabajo (Task Force) encabezado por el ingeniero Josué Colón con el propósito de evaluar este cumplimiento”, añadió el legislador novoprogresista.

Igualmente, el representante por el Distrito 4 de San Juan se unió a las expresiones del portavoz del PNP en la Cámara Baja, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, quien pidió mejor comunicación por parte de LUMA Energy hacia la AEE.

“La comunicación entre LUMA y la AEE tiene que ser mucho más estrecha y constante. No puede haber espacio para lagunas en la comunicación. Solicitamos que LUMA atienda este pedido con premura”.

Parés Otero recordó que gran parte del actual sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico fue diseñado en la década de los cincuenta y que, ante el paso del histórico huracán María en septiembre de 2017, el mismo fue ‘rehabilitado’ a corto plazo para brindar electricidad a todos los puertorriqueños.

“Es importante destacar que esto que está sucediendo con el sistema hubiese pasado con cualquier operador, porque la realidad es que la red de transmisión y distribución eléctrica no se encuentra en las condiciones que necesitamos, pero eso no es de ahora, es de hace décadas atrás. Reconocemos que reconstruir el mismo, como se está haciendo, no es tarea de 12 meses, pero la comunicación tiene que mejorar y el cumplimento con las métricas contractuales se tienen que fiscalizar”, dijo, además.

Parés Otero, así como el líder del PNP en la Cámara, el presidente cameral, Rafael ‘Tatito’ Hernández, todos los representantes del Partido Popular Democrático y los legisladores Mariana Nogales Mollinelli, Bernardo Márquez Reyes, Lisie Burgos Munoz y Luis Raúl Torres, con los autores de la Resolución Conjunta de la Cámara 349, la cual busca que la supervisión del contrato de LUMA Energy pase, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas a la AEE.