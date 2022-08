Municipio de San Juan podría perder ingresos ante privatización de los muelles de cruceros

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, emplazó hoy, jueves, al alcalde de San Juan, Miguel Romero a que diga si favorece o no la privatización de los muelles turísticos de San Juan, toda vez que el mayor perjudicado en esta transacción será el propio Municipio de San Juan.

“La privatización de los muelles en San Juan va a tener implicaciones negativas en la actividad comercial de la Ciudad Capital, toda vez que ya se ha creado un ambiente de incertidumbre entre las compañías de cruceros, que han mostrado reservas con la compañía privatizadora Global Ports Holdings, pues la misma no tiene ni el capital, ni el peritaje para administrar una de las principales puertas de estrada y salida en San Juan. Una reducción en la cantidad de cruceros que llegan a San Juan va a tener un impacto en la economía y en las finanzas de nuestra ciudad”, indicó Calderón Cerame a través de declaraciones escritas.

El legislador municipal señaló que la forma en como se procesó esta transacción no fue transparente y sería un error entregarle a Fermín Fontanés la capacidad de regular esta privatización luego del evidente desastre e incompetencia regulando el contrato con LUMA “lo que se está diciendo sobre la aportación de 400 millones en capital no es correcto, Global Ports Holdings está poniendo únicamente 75 millones como dinero inicial y los restantes 300 millones son si se cumplen dos fases y unas métricas que contiene el contrato. La gente de San Juan merece saber en donde están parados sus líderes, y yo estoy en contra de esta transacción. Por lo tanto, emplazo a Miguel Romero a que diga si favorece o no esta transacción que impactará directamente la economía y las finanzas de nuestra ciudad”, añadió.

Una reducción en la cantidad de cruceros que llegan a San Juan, va a tener repercusiones directas en los recaudos del IVU municipal, así como en la actividad turística en toda la Ciudad Capital “mi emplazamiento es para que los sanjuaneros sepan si el alcalde de San Juan favorece esta privatización que puede convertirse en un LUMA 2.0, teniendo así repercusiones nefastas para la economía de San Juan”, concluyó.