LUMA pide unidad para reconstruir el sistema de electricidad

Luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, expresara hoy por primera vez su insatisfacción con el desempeño del contratista del gobierno LUMA Energy tras otro apagón que dejó a más de 200 mil personas sin servicio eléctrico, el consorcio realizó una conferencia de prensa para “clarificar” la más reciente avería a solo meses del vencimiento de su contrato preliminar con el gobierno, el próximo 30 de noviembre.

Durante una tensa comparecencia pública, que incluyó la presencia del presidente y director ejecutivo de la empresa, Wayne Stensby, la vicepresidenta de ingeniería, manejo de activos y programas de capital Shay Bahramirad, el principal oficial regulatorio, Mario Hurtado y Michelle Fraley, directora de seguridad corporativa, se explicó que la interrupción se debió a una combinación de factores que incluyeron caídas de líneas de transmisión debido a exceso de vegetación y falta de mantenimiento.

Según explicó la portavoz de LUMA, gracias a la “rápida” movilización de las brigadas de la empresa, se logró restablecer el servicio a eso de las 6:30 de la tarde de ayer, miércoles.

Por su parte, Stensby, presidente y director ejecutivo de LUMA, nuevamente adjudicó la falla al abandono en que se encuentra el sistema de transmisión y distribución por años de negligencia y exhortó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a trabajar en conjunto con LUMA Energy por el bienestar de los abonados.

“Los años de negligencia no se arreglan de la noche a la mañana. No es una excusa, es la simple realidad”, señaló un visiblemente incómodo Stensby. “Mi petición para la AEE es que tenemos que trabajar juntos para mejorar el sistema”.

Ante la carta que circuló ayer en la que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón le advertía sobre la falta de mantenimiento aéreo en las líneas de transmisión, el ejecutivo ripostó que la misiva fue respondida con otra carta en la que documentaban los mantenimientos realizados.

Al preguntarle a Stensby sobre la reacción del gobernador, cuyas críticas a LUMA fueron específicas en cuanto al manejo de la vegetación en las principales líneas de transmisión entre otros aspectos, el ejecutivo adjudicó nuevamente la situación a la falta de mantenimiento en el sistema y responsabilizó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por el deterioro de este.

“Entendemos que los clientes de Puerto Rico han sufrido por años de abandono del sistema. Creo que lo que nuestros clientes se merecen, lo que deberían exigirnos a todos, es que nos unamos para resolver estos desafíos, no que nos sentemos en una conferencia de prensa y señalemos por qué es un problema de una persona en específico. Este es un sistema que requiere generación, requiere transmisión y distribución, y requiere reformas y reconstrucciones sustanciales”, insistió el presidente de LUMA.

“Todos sabemos que no va a suceder de la noche a la mañana, todos sabemos que no puede suceder en unos meses o en un año. Sin embargo, reconocemos que el nivel de servicio que esperan nuestros clientes debe mejorarse y es por ello que estamos aquí todos los días, no hay una varita mágica para solucionar esto. Es un trabajo duro y en eso nos mantenemos enfocados en mejorar el sistema en lugar de señalar a otros”, añadió.

Por su parte, Hurtado señaló que en cuanto al manejo de vegetación se estableció un programa específico para Puerto Rico que, según aseguró, está dando resultado, ello a pesar de que se le adjudicó parte de la avería de ayer miércoles precisamente a la falta de desganche de vegetación en las líneas.

“El año pasado limpiamos servidumbres en más de 700 millas del sistema, pero sabemos que hay mucho más que hacer. Ya hemos traído los equipos especializados que se necesitan para poder hacer un buen trabajo. Desgraciadamente por muchos años no se hizo un trabajo adecuado de vegetación y en un año no podíamos solucionar ese problema”, indicó.

Hurtado volvió a enfatizar, como leído de un guión preestablecido, las afirmaciones de Stensby de que el sistema eléctrico de la isla ha sufrido descuido a manos de su pasado operador, la AEE.

El gerencial de LUMA aseguró además que a todos los abonados que sufrieron interrupción en el servicio eléctrico en los municipios de Carolina, Bayamón, Caguas y San Juan durante el día de ayer se les reestableció el servicio poco después de las 6:00 de la tarde el mismo día. No obstante, no pudo contestar al preguntársele cuántos abonados a nivel isla se encuentraban sin servicio por otras averías en el día de hoy.

“En el sistema que tenemos aquí en Puerto Rico, que ha sufrido mucho descuido y que no ha tenido la inversión suficiente, hay clientes que por otras razones están fuera de servicio, pero siempre estamos enfocados en atender a esos clientes lo más rápido posible”, dijo.

Frente común sin la UTIER

A pesar de la insistencia de Stensby de crear un frente común para mejorar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico por el bien de la isla, al preguntársele sobre un posible acuerdo colaborativo con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) para utilizar a sus celadores certificados por el gobierno de Puerto Rico ante la falta de estos recursos en LUMA, fue evasivo e insistió en que LUMA cuenta con la pericia y la tecnología para realizar la labor.

“La respuesta es sí, tenemos la pericia. Nosotros invertimos en nuestra gente porque este es un negocio de la gente. Estamos realizando un esfuerzo significativo para reconstruir la infraestructura así que nosotros entrenamos a nuestro personal, les damos las herramientas, los camiones, las brigadas, la más moderna tecnología y todo esto es muy diferente a lo que tenía el operador previo”, dijo en referencia a la AEE.

“Nuestros trabajadores escogieron ser representados por la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW, en inglés), con quienes tenemos un acuerdo que representa no solo a nuestros celadores, sino a muchas otras personas…entendemos que la UTIER tiene un legado como parte de la AEE, pero yo no estoy enfocado en la UTIER. Yo veo la UTIER como parte del pasado y nuestro enfoque es hacia el futuro”, señaló.

Tenso intercambio con la prensa

La falta de un traductor en la conferencia de prensa fue objeto de varios intercambios incómodos con los periodistas que reclamaban poder transmitir expresiones claras en español para las audiencias en Puerto Rico. Hubo alegaciones de faltas de respeto en los reclamos sobre el idioma. Así mismo, Hurtado asumió un tono de confrontación con los periodistas sobre las respuestas que brindaba y las preguntas de seguimiento que se intentaban hacer.

