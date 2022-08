Satisfecho el secretario de Educación ante inicio de clases en escuelas sin terminar reparaciones

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, se expresó el miércoles satisfecho con el inicio de clases con muchos planteles que todavía no han sido reparados.

“No estoy diciendo que sea el inicio perfecto. Todavía tenemos mucho que atender, muchos retos que enfrentar, pero si puedo decir que hoy la mayoría de los planteles tienen sus plantillas completas y los asuntos de infraestructura se están atendiendo”, dijo el secretario a la prensa.

Ramos Parés visitó la escuela Alejandro Tapia y Rivera en Villa Palmera, Santurce. En la facilidad todavía no ha sido pintada en el exterior y faltan otros asuntos de infraestructura por atender. No obstante, se trabajó el asunto de columna corta y las filtraciones.

En esa escuela habrá interlocking para atender a otros estudiantes cuya escuela no abrirá por el momento.

“Yo quiero que la gente conceptualice que el semestre académico culminó el diez de junio pasado y más de 500 escuelas estuvieron operando hasta el 22 de julio. Los trabajos que se están realizando no necesariamente son de 30 o de 45 días, que es a lo que estábamos acostumbrados. Las escuelas necesitan mucho más. No es solamente el tema de pintura, se incluye remoción de hongo, saneamiento de paredes lo que es cemento como tal, atender los pisos y la pintura incluyendo el primer, no solamente es el brochazo al que estamos acostumbrados”, señaló el funcionario.

Según el secretario, de nada vale pintar las escuelas si no se atienden asuntos mayores como las filtraciones y la humedad.

En el tema de la implantación del nuevo currículo que incluye la enseñanza con equidad y respeto, Parés Ramos sostuvo que el proceso tomará este año académico.

“Digerir el currículo en 30 o 60 días tampoco es lo correcto”, acotó.

Hasta el momento seis escuelas comenzarán de manera virtual y 50 planteles están en interlocking. Además, faltan alrededor de 100 maestros por nombrar, la mayoría, según el secretario, por renuncias de último momento.