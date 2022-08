Pierluisi exige que se atienda rápidamente el apagón que dejó a miles sin luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia solicitó el miércoles, a LUMA Energy a que atiendan rápidamente el apagón causado por una avería en una línea de transmisión y distribución que dejó fuera a la planta Applied Energy Systems (AES) de Guayama y provocó que casi 230 mil clientes estén sin servicio energético el primer día de clases en la esfera pública.

“No tengo los detalles, pero lo importante es que se corrija la situación a la brevedad posible, o sea, que dure lo menos posible”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre si está satisfecho con la gestión de LUMA Energy, el gobernador contestó: “No es cuestión de estar satisfecho, todos estamos fiscalizando a LUMA, el Negociado de Energía, La Fortaleza, la Autoridad de Alianzas Público Privadas, la Cámara, Senado. Estas situaciones pasan obviamente por la fragilidad del sistema que tenemos por eso yo digo que la solución es la reconstrucción y ya tenemos 40 proyectos aprobados por FEMA, más de doce ya en construcción”.

Alrededor de 230 mil abonados permanecen este miércoles, sin servicio de energía eléctrica por un colapso en una línea de 230 kilovatios, la línea 50700.

Esto provocó que alrededor de 230 mil clientes se quedaran sin el servicio justo al inicio de las clases en las escuelas públicas.

Según el presidente de la UTIER, Ángel Rafael Figueroa Jaramillo, el colapso de línea, responsabilidad de LUMA Energy sacó del sistema completamente la planta Applied Energy System (AES) de Guayama.

Sobre el inicio escolar, el gobernador mencionó que “Lo importante, a mí me gusta ser bien justo, ahora mismo abrieron hoy 843 escuelas. Creo que 29 escuelas no abrieron. Todos los estudiantes de esas 29 escuelas se están atendiendo ya sea por educación a distancia o remota. Entonces, hay escuelas que han abierto hoy que puede ser que todavía hay reparaciones en curso en la propia escuela; hay escuelas que posiblemente la infraestructura todavía no está en las condiciones que quisiéramos todos. Yo reconozco eso”.

“Lo que le pido al pueblo en general es que reconozca el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. Y hay una reparación ahora mismo en curso, una reconstrucción que nunca se había visto en el Departamento de Educación. Todos queremos que las escuelas estén limpias, lindas, sin filtraciones, estructuralmente sanas, estamos arreglando las columnas cortas. Así que todo padre y madre que por alguna razón u otra, el compromiso nuestro es que a la mayor brevedad pueda recibir su educación e forma presencial”, añadió.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de su comparecencia en el municipio de Lajas donde se llevó a cabo una orientación para la compra de viviendas bajo el programa de Asistencia Directa al Comprador del Departamento de la Vivienda.