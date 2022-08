Negocio dará comida gratis a empleados afectados por fuego en supermercado de Cataño

Un negocio anunció este martes que dará comida gratis a los empleados afectados por el incendio reportado en horas de la tarde de ayer, lunes, en el almacén de un supermercado en Cataño.

A través de sus redes sociales, el negocio de comida El Punto Sabroso indicó que durante este fin de semana los empleados de JF Montalvo en el Barrio Amelia en Cataño podrán comer gratis.

“Mensaje para los empleados (as) de J. F. Montalvo en Amelia, Cataño/Guaynabo que fueron afectados con el fuego. No conozco a muchos empleados (as) personalmente, solo algunos, pero me uniré a la iniciativa de mi amigo y colega Edwin @crazysburgerpr. En mi caso pueden pasar este fin de semana entre viernes y lunes (del 19 al 22 de agosto) por el negocio @el_punto_sabroso a comer su plato de comida GRATIS. Gracias por el servicio y la atención diaria. Aquí les dejo el horario de este fin de semana.”, lee la publicación.

La iniciativa, que comenzó con Crazys Burger & Desserts, es en respuesta a un incendio que se desató ayer, lunes, en el almacén del supermercado JF Montalvo, que ubica cerca de la cárcel federal.

Las unidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a tres empleados que quedaron atrapados en las neveras del establecimiento.

Según explicó el Comisionado de Extinción de Incendios, Iván Moreno, en entrevista con WKAQ el fuego se originó en el área de carga por unos extractores que tuvieron un corto circuito.