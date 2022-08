Jefes de agencia no comparecen a vista pública sobre el Parquecito Borinquen en Condado

La Cámara de Representantes realizó hoy una vista pública para investigar la venta del Parquecito Borinquen ubicado en la Avenida Ashford en Condado, sin embargo, las agencias citadas no estuvieron presentes y se citaran para una próxima fecha.

Miembros de las comunidades de Condado, Machuchal y Calle Loíza radicaron una demanda para exigir la anulación de la venta del parque, al igual que la paralización de los trámites de la compañía desarrolladora Krug Property LLC que pretende construir en el espacio un condominio de 12 pisos.

La vista estuvo a cargo de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, y la Comisión de Transportación, presidida por el representante José A. Díaz Collazo.

Los citados fueron los siguientes: el Municipio de San Juan, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el director Administrativo del Registro de la Propiedad Joaquin del Río Rodriguez, Krug Property LLC y el Departamento de Justicia.

Solo llegó a la sala Amaury Rivera, quien ha estado liderando la defensa del Parquecito Borinquen.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se excusó antes de que comenzara la vista por estar el caso ante los tribunales, y el representante Torres Cruz aseguró que esa excusa no es justificable.

Añadió que citarán por desacato a los funcionarios que no asistieron a la vista de hoy, principalmente a la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, quien an no se ha presentado a las vistas por alegadamente no estar en la Isla. Torres Cruz dijo que lo menos que ella puede hacer es renunciar por la negligencia que ha tenido con la situación y presentar evidencia de sus viajes en las fechas de las pasadas vistas públicas.

Emanuelli Hernández aseguró, por medio de un comunicado de prensa, que recibió la citación, aunque se reitera en que no estará exponiendo comentarios adicionales.

“Primeramente queremos hacer constar que el 21 de julio de 2022 el Departamento de Justicia compareció ante esta Comisión por medio del secretario de Justicia junto al director del Registro de la Propiedad, para deponer en torno al terreno ubicado e la Avenida Ashford y Calle Krug en Condado.

Además, como resultado de la vista pública celebrada, en esa misma fecha se recibí un requerimiento de información con relación al mismo asunto. Sin embargo, mediante la comunicación remitida a la Comisión el 18 de julio de 2022 le indicamos que, fuera de someter la documentación solicitada, no se estrían exponiendo comentarios adicionales. Nos reiteramos en dicha postura”, se lee en el comunicado de prensa firmado por el secretario de Justicia.

El jefe de agencia añadió que la Ley Núm. 205 no permite que el secretario de Justicia emita alguna opinión o dictamen cuando se trate de consultas en toro a casos sometidos o que pudieran someterse ante la consideración de foros adjudicativos y que no está obligado a emitir su opinión cuando no lo crea necesario.

Lo que ha pasado en el Parquecito Borinquen

Los residentes de áreas aledañas al parque presentaron la demanda el pasado 21 de julio ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra del gobierno de Puerto Rico, el Municipio de San Juan y la desarrolladora.

Lo que la comunidad quiere lograr con esta demanda es que se reconozca la titularidad de que el parque es un bien de us público perteneciente al municipio, que haya una participación comunitaria en su proceso de desarrollo, y que haya consecuencias con las personas que causaron daños en el terreno.

El Municipio de San Juan también demandó, el 26 de julio, para reclamar la titularidad del espacio luego de descubrir que el terreno les pertenece desde el 1972.

“No me gusta que las cosas estén detrás de la cortina. Claramente es mejor hacer las cosas en conjunto o, por lo menos nosotros, entendíamos que era una mejor estrategia, pero su contrapropuesta era que nosotros dejáramos nuestra demanda y que ellos fueran los que prosiguieran con su demanda y claro que les dijimos que no. Ellos han estado todo este tiempo negando que es un parque, recientemente lo reconocieron y bienvenidos sean, pero para nosotros siempre fue un parque”, aseguró Rivera.

Las acciones legales responden a la venta, el 24 de febrero, del terreno a Krug Property por $145,000 de parte del DTOP y la Autoridad para Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Durante las pasadas semanas el DTOP informó que tiene interés de transar los casos civiles presentados en su contra. Asimismo, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, presentó bocetos digitales de lo que se desarrollaría en el parque una vez reivindique la titularidad del terreno.

Aunque Rivera indicó que hubiera preferido que se tomara el consideración las ideas de la comunidad que son quienes estarán utilizando el parque en cuanto a su desarrollo. Incluso mencionó que hay personas del área dispuestas a trabajar en su diseño y desarrollo de forma gratuita.