Educación reacciona a denuncia de madre que alega no dejaron que su hijo entrara a la escuela

El Departamento de Educación (DE) reaccionó a la denuncia de una madre que publicó en las redes sociales que a su hijo no lo dejaron entrar a la escuela debido a que no tenía el calzado exigido por el director.

“Es increíble que hay jóvenes que no consiguieron tennis negros de su size y el Director Escolar de la Benjamin Harrison no los deje entrar...Hablé con el que me de tiempo de conseguir su size y me indico que si un mes esta sin tennis negros un mes se queda fuera del salón”, fue la publicación de la madre en redes sociales sobre la situación ocurrida en la Escuela Benjamin Harrison en Cayey.

Sin embargo, Educación aseguró que se le permitió la entrada a todos los estudiantes y se le orientó a los padres sobre el calzado que deben utilizar los alumnos.

Referente a información sobre negarle la entrada a un estudiante por la utilización de un calzado, la misma es falsa ya que todos los estudiantes entraron a clases en la Escuela Benjamin Harrrison en Cayey. El director orientó a los padres sobre los requerimientos en calzado. pic.twitter.com/tuv542qzTm — Dpto. de Educación (@EDUCACIONPR) August 17, 2022

“Referente a información sobre negarle la entrada a un estudiante por la utilización de un calzado, la misma es falsa ya que todos los estudiantes entraron a clases en la Escuela Benjamin Harrrison en Cayey. El director orientó a los padres sobre los requerimientos en calzado”, publicó el DE en Twitter.

Además, se indicó que el calzado debe ser uno específico debido a requisitos de seguridad por talleres de mecánica y ebanistería que se llevan a cabo en el plantel.

“El mismo debe ser de seguridad, dado que es una escuela vocacional y tienen talleres de mecánica y ebanistería, entre otros. En la escuela hay calzado disponible para los estudiantes que lo necesiten. Se continuarán identificando alternativas por la seguridad y bienestar de todos”, añadió Educación.