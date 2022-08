Autoridad de Carreteras muestra reservas a cambios en el sistema de AutoExpreso

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) mostró reservas ante los cambios propuestos sobre el proceso de pago y notificaciones bajo Autoexpreso, durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura que preside la senadora Elizabeth Rosa, sobre Proyecto del Senado 775 y Sustitutivo de la Cámara a los Proyectos de la Cámara 863 y 811.

“Es deber de esta legislatura establecer mecanismos que, de alguna manera, beneficien a la gente. No buscamos que la gente no pague, porque si deben, tienen que pagarlo. Es buscar mecanismos justos y que ambas partes estén en el mismo nivel. Buscamos que la gente sea responsable, pero también que se les haga justicia por lo lacerado que están en diferentes aspectos”, sostuvo la presidenta de la comisión, Rosa.

El PS 775 tiene como propósito establecer un sistema de cobro de peaje por ciclos de 30 días; eliminar las multas de AutoExpreso por insuficiencia de fondos; disponer que cuando no se salde monto de un peaje adeudado, según lo dispuesto en esta ley se adjudicará como gravamen a la licencia del vehículo por el doble del monto adeudado y dispone la aplicación retroactiva de esta ley en ciertos aspectos. Por otra parte, el Sustitutivo de la Cámara a los Proyectos de la Cámara 863 y 811, busca extender a 15 días los que tiene el conductor para recargar; establecer que la penalidad por no recargar durante 15 días será una sola multa de $15 y no una por cada transacción y eliminar las multas expedidas entre el 1 de julio y la aprobación del proyecto.

En referencia al PS775, el ingeniero Marcos García de la ACT sostuvo que “la ACT entiende que se debe realizar un estudio y análisis más profundo para entender el impacto de esta medida en las finanzas de la ACT. El enfoque principal de la ACT es cobrar los peajes, no las multas, pero eliminar las mismas tienen un impacto directo en el cobro de peajes, y esto se debe analizar más a profundidad antes de alterar el sistema de multas. Por esta razón, la ACT no favorece la medida”.

En términos del Sustitutivo señaló que no se opone a esta medida, sin embargo, entiende que se debe realizar un análisis más profundo del impacto que esto tendría en las finanzas de la ACT. “En específico, el aumentar de cinco a 15 días el periodo de recarga puede tener un efecto negativo en cuanto a los recaudos de peaje de la ACT, ya que esto podría llevar a los usuarios a recargar más tarde, lo cual afectaría la liquidez de la ACT”. Igualmente, mostraron oposición a establecer que las multas expedidas entre el 1 de julio de 2021 hasta la vigencia de esta Ley sean condonadas.

Por otro lado, Rosa preguntó a García cómo y cuándo se actualizan las transacciones de los clientes. El deponente sostuvo que el sistema está establecido para que sea lo más a tiempo real posible sin atraso, de haber atraso, ya que el sistema lo corrige de manera automática. Añadió que hay un periodo de cinco días (120 horas) para que no se tramite una violación en el sistema. Si se tiene un balance negativo primero se transacciona la deuda y luego va a lo establecido.

Igualmente, a preguntas de la Senadora sobre los problemas de ciudadanos en el registro de AutoExpreso, García indicó que habría que evaluarlo caso a caso. En la misma línea, la presidenta de la comisión preguntó sobre lo que proponen ambos proyectos en términos de la eliminación de multas y cuál sería el impacto para la agencia. García señaló que los pagos pendientes de multas rondan los $8 millones.

Por su parte, la senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme y autora del PS775 se expresó sobre las notificaciones que recibe la ciudadanía referente al debido proceso de ley y entiende que se le está violando ese proceso a los clientes. “La medida no quiere decir que no van a pagar, es incentivar a que paguen”, aclaró. Además, la senadora preguntó a la ACT si entiende que con la notificación que se le da ahora al cliente, es o no notificado adecuadamente. García respondió que “ningún sistema es perfecto, siempre hay espacio para mejorar”. Asimismo, Riquelme estableció que la medida puede enmendarse.

El deponente añadió que dependen de la información que tienen disponible de cada ciudadano y recalcó la importancia del registro de usuarios en el sistema. Si no está registrado solo dependen de la información que tiene en CESCO y la multa se envía por correo postal. Igualmente, mostró preocupación el cambiar de un sistema de prepago a uno de facturación.

De otro lado, el director de la empresa Metropistas, Jorge Veci, que tiene a su cargo la PR22 y PR5, expresó que “entendemos que el sistema de multa actual tiene espacio para mejorar. No obstante, y dado que esto es un asunto de política pública, damos deferencia al Ejecutivo y a esta Honorable Legislatura en cuanto al monto y cálculo de la multa. No obstante, respetuosamente entendemos que la misma debe mantener un verdadero efecto disuasivo y debe guardar proporcionalidad entre la multa y la infracción cometida. En ese sentido, recomendamos a esta Honorable Comisión que lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre cómo se calculan las multas en otras jurisdicciones para tratar de lograr un balance razonable entre los intereses de todas las partes envueltas”, sostuvo Veci.

En la misma línea, el deponente de Metropistas añadió que “sí podemos concluir que cambiar el sistema a uno completamente pospago y eliminar las multas pudiese tener consecuencias no deseadas sobre los recaudos de la ACT y los ingresos de Metropistas, toda vez que dichos cambios tendrían el efecto de reducir la motivación de los usuarios para recargar sus cuentas”.

A preguntas del senador del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, sobre si la empresa Metropistas se beneficia cuando se imponen más o menos multas, Veci respondió que no. El senador expresó preocupación en términos de la capacidad de la ACT para implementar el proceso de cuentas por pagar a 30 días porque se convertiría en una agencia de financiamiento.

En su turno, Jean Peña de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) y Roberto Rivera de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentaron una ponencia conjunta. “A la luz de las recomendaciones desglosadas por la Junta de Supervisión Fiscal, para ser una medida viable y cónsona con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la ACT, recomendamos a este estimado cuerpo identificar métodos alternos para mitigar la pérdida de ingreso por concepto de multas, según propuesto”, indicaron a la Comisión.