AAFAF veta proyectos que no quiere y le echa la culpa a la JCF, según senadores Zaragoza y Bernabe

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) se ha convertido en una entidad con poder de veto a medidas que no les agradan, a través de “chapucerías” que provocan el veto de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Ese fue el planteamiento de los senadores Juan Zaragoza Gómez y Rafael Bernabe Riefkohl en una conferencia de prensa celebrada el miércoles, en la cual se presentaron unos proyectos legislativos para atender el problema en el sistema de salud.

“En los pasillos del Capitolio hay una leyenda que dice no te metas a tocar esos temas, no te metas a tocar las compañías de seguro porque la Junta (de Control Fiscal) se opone. No nos tomó mucho tiempo en darnos cuenta que esa leyenda creada por Fortaleza, alimentada por AAFAF, para beneficio de las compañías de seguro, es eso una leyenda”, dijo el senador Juan Zaragoza Gómez.

Según el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, en el pasado se aprobaron cuatro leyes en contra de movidas de las aseguradoras. La ley que establece el regulador de los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) la que prohibiría que Medicare Advantage acordara con proveedores de servicios el pago de una tarifa menor, la que prohíbe a los planes médicos denegar solicitudes de manera arbitraria y la que prohíbe a los planes médicos negar un servicio recetado. Las cuatro leyes fueron rechazadas por el ente federal creado bajo la Ley Promesa.

Según explicó el senador, una de las leyes impugnada en el Tribunal Federal -en una sentencia del Tribunal de Apelaciones- estableció que el informe, de menos de una página, enviado por AAFAF, no cumplía con los requisitos de la Ley Promesa.

“Eso no es negligencia. Eso es diseño. El gobernador se lava las manos, AAFAF somete una chapucería a la Junta (de Control Fiscal), la Junta lo deniega y ¿quién es el malo? La Junta”, sostuvo el legislador quien añadió que una de las medidas es para investigar el proceder de la agencia en estos asuntos.

Por su parte, el senador Rafael Bernabe Riefkolh sostuvo que ese poder de veto que tiene AAFAF no se puede permitir.

“AAFAF se escuda detrás de la Junta de Control Fiscal porque AAFAF sabe que si la Junta no la aprueba, la medida se queda en el limbo. ¿Y qué hace AAFAF? No hace su trabajo, somete una chapucería a la Junta, la Junta lo rechaza y se acabó la ley. Ahora AAFAF tiene poder de veto”, dijo.

En la conferencia de prensa en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, en la cual participaron, además, las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Elizabeth Rosa que anunció la radicación de un proyecto de los senadores del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, el presidente del Senado, José Luis Dalmau y la senadora Rosa, el Proyecto del Senado 973, para establecer la Ley del Fideicomiso de Becas para la Retención de Médicos Especialistas. Dicho proyecto tiene como propósito otorgar becas académicas a médicos residentes y los médicos licenciados estudiando especialidades o sub-especialidades de necesidad crítica según identificada por el estudio comisionado por la Junta de Fiduciarios.

De otra parte, el proyecto procura enmendar disposiciones de la Ley 60-2019, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, que recoge y codifica las leyes de incentivos contributivos de Puerto Rico, entre ellas la Ley 135-2014, conocida como la Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios a los fines de disponer un proceso expedito de cuarenta y cinco (45) días para el recibo y aprobación de las solicitudes de decretos sometidos a su amparo por jóvenes empresarios cuya operación de negocio tiene el propósito primario de proveer servicios médicos a pacientes en Puerto Rico. Actualmente, dicho proceso demora aproximadamente 1 año.