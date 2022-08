Se repite la historia: múltiples problemas en escuelas a solo horas de sonar el timbre

A solo días del comienzo de clases en el sistema público de enseñanza, una situación que lamentablemente ocurre año tras año está siendo denunciada una vez más por maestros de las escuelas públicas que al día de hoy tienen planteles que no están listos para recibir a los estudiantes.

Varios maestros hicieron llegar sus denuncias a este medio con fotos que muestran el estado de las escuelas a solo horas de que suene el timbre. Tal es el caso de la Escuela Francisco Oller en Cataño, la cual tiene la cancha llena de plumas de palomas y múltiples situaciones de mantenimiento que no la hace apta para el uso de los estudiantes.

En entrevista con WKAQ 580, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, denunció varias situaciones en diversos planteles de la isla como la Escuela Padre Rufo en Santurce que lleva varios días sin servicio de agua potable.

Una maestra de ese plantel indicó a Metro Puerto Rico que hace una semana le pidieron a los educadores que muevan sus materiales al centro de los salones para poder pintar, sin embargo esto aún no ha sucedido.

Escuela Padre Rufo en Santurce Una maestra movió hace unas semanas sus materiales para que le pintaran el salón, sin embargo esto no ha ocurrido.

En la entrevista radial, Martínez también denunció problemas de servicio eléctrico en las escuelas José Gautier Benítez de Mayagüez y la Escuela Ángel Sandín de Vega Baja.

De igual manera, alertó sobre situación en escuelas a las cuales no se le dieron mantenimiento cuando fueron cerradas durante la pandemia del COVID-19.

En el día de ayer, miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se reunieron con el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, donde le propusieron que sean los municipios quienes se encarguen de la infraestructura de los planteles.

Los alcaldes asociados le entregaron un desglose al secretario con detalles de las escuelas de sus respectivos municipios.

“Le hablamos de situaciones mayores de infraestructura, áreas administrativas sin aire acondicionado, bibliotecas sin aire, inversiones billonarias que se le hacen a las escuelas y que no se le está dando mantenimiento. Filtraciones y áreas recreativas que no están en condiciones de uso… Las escuelas no están en condiciones, pero hay esperanzas”, anunció, por su parte, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, luego que culminar la reunión.

Sin embargo, el secretario de Educación aseguró que las escuelas están listas para recibir estudiantes y maestros.

“Puedo garantizarle a Puerto Rico que la gran mayoría de las escuelas están listas para atender a estudiantes y se han atendido los temas de seguridad para poder entrar. Queremos tenerlas en mejores condiciones”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, luego de la reunión con el gremio de ejecutivos municipales para discutir la condiciones de los planteles.

“Algunas escuelas han sido emblemáticas en este mensaje que queremos llevar. Escuelas que no se han pintado en 15 años. Escuelas que realmente su mantenimiento ha sido deficiente en las pasadas décadas. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Eso requiere de un plan estructurado y de responsabilidad a la hora de hacer la inversión”, añadió.