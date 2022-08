Representante denuncia intento de privatizar los muelles de crucero de San Juan con nueva APP

El portavoz de la Mayoría en la Cámara y representante por Carolina, Ángel Matos García, denunció en la mañana de hoy ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro Federal lo que catalogó como un “intento festinado” del Gobierno de Puerto Rico de privatizar los muelles de crucero de San Juan en un modelo de Alianza Público-Privado, que desde hace 5 años Pedro Pierluisi y sus cabilderos han trabajado junto con el director de los Puertos, Joel Pizá y el Jefe de la Oficina de Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés.

“En las pasadas semanas solicitamos audiencia con el Departamento del Tesoro, el cual dirige Andrea Gacki y con el Departamento de Estado Federal, dirigido por Antony Blinken, para llevarles de primera mano nuestras denuncias e investigaciones legislativas sobre la transacción más fraudulenta en la historia en los muelles de Puerto Rico. El gobierno insiste en privatizar los muelles turísticos de San Juan a un privatizador que no tiene la capacidad económica, la experiencia necesaria y que de manera fraudulenta llegó a la Autoridad de los Puertos, a fuerza de dinero y conexiones políticas. Ahora pretenden adueñarse de los muelles de San Juan poniendo en peligro miles de empleos en Puerto Rico, además de la estabilidad de la industria turística del país”, sentenció Matos García.

El representante Matos García, ha realizado varias denuncias sobre el intento del gobierno de Puerto Rico de privatizar los muelles de San Juan en un modelo de Alianza Público Privada.

“En momentos donde los casos de corrupción en los muelles han demostrado que la Autoridad de los Puertos no tiene ningún control, ahora los cabilderos, cuyos nombres no han sido divulgados, y en un modelo de una subasta que no fue solicitada, se pretende privatizar $5 billones de infraestructura crítica de los muelles de San Juan, por tan solo $75 millones iniciales y una cadena de promesas que pudiera llevar la transacción a sólo $300 millones”.

“Le estaré solicitando al congresista Raúl Grijalva como presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, que investigue la peligrosidad de esta transacción. Que célebre vistas públicas sobre la privatización de los muelles de San Juan para que el pueblo de Puerto Rico vea de primera mano como la corrupción y el deseo de enriquecimiento ilícito son el norte de esta administración. Parece mentira que no se haya aprendido nada de la privatización de LUMA y ahora el director de la autoridad de puertos, Joel Pizá, traiga el “LUMA de los mares” a los muelles turísticos de San Juan”, precisó el Representante.

“Durante la última semana de agosto o la primera de septiembre estaremos sosteniendo reuniones en la capital federal para detener esta transacción corrupta, en la cual no descarto que las autoridades federales como el Departamento de Justicia Federal intervengan en esta transacción. Este robo de los bienes del pueblo de Puerto Rico tiene que ser detenido a toda costa”, finalizó Matos García.

Puertos anunciará hoy la APP de muelles turísticos de San Juan

A media mañana de hoy, martes, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de los Puertos realizarán un anuncio sobre la concesión para la reparación, diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de los terminales de cruceros de la Bahía de San Juan.