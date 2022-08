Policía busca identificar a persona a la que hombre hallado muerto le dirigió varios mensajes en Facebook

Luego del hallazgo del cuerpo de Eduardo Luis Agosto Romero, reportado como desaparecido el pasado fin de semana, la Policía entrevistará a la persona a quien la víctima le dirigió varios mensajes en su cuenta de Facebook antes de desaparecer.

En entrevista con “NotiCentro” (Wapa TV), la capitana Mabel Oliveras, directora auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, sostuvo que el hombre que buscan identificar es conocido como “R. Morales”, así se refirió el occiso a este en sus mensajes.

Oliveras comentó, además, que investigarán si Morales y la víctima tenía una relación de trabajo o qué otra relación poseían.

Agosto Romero fue reportado como desaparecido de su residencia, ubicada en el barrio Campo Rico en el mencionado municipio.

El cadáver fue encontrado por familiares la noche del lunes. “Es un área muy boscosa, muy amplia, muy compleja y nos dificultó un poco el hallazgo de este cuerpo. Usamos ‘drone’, can de la Policía, pero el área era muy boscosa”, sostuvo Oliveras al dicho noticiero.

La Uniformada ahora espera por los resultados del Instituto de Ciencias Forenses para determinar cómo falleció el hombre y si fue un asesinato o un suicidio.

Hasta catalogan esta muerte como una “sin determinar”.

Los familiares antes de hallar el cuerpo del sujeto, notificaron a las autoridades que Agosto Romero atravesaba por problemas emocionales.

“Esta persona, según nos dicen los familiares, estaba descompensado, estaba algo apartado, y ellos le estaban dando atención inmediata a ese estado de ánimo”, dijo la capitana.

Agosto Romero presentaba una herida de bala y junto a él, los agentes encontraron una pistola negra, un bulto verde y un celular Samsung S20.

El hombre fue visto por última vez por su gemelo, Luis Eduardo, con quien compartió y vio una película hasta eso de las 11:00 de la noche. Al pasar unas horas, Eduardo Luis se comunicó con su gemelo, pero este no lo contestó porque estaba dormido. Al levantarse, Luis Eduardo lo llamó y no recibió respuesta. Llegó a la casa de Eduardo Luis y se dio cuenta que no estaba. Ahí los familiares notificaron la desaparición.