No habrá despidos en Puertos

Joel Pizá Batiz El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, aseguró que la nueva alianza público-privada no redundará en despidos (Dennis Jones)

Luego de que el portavoz de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García catalogara la pasada semana la privatización de los muelles turísticos de cruceros en la Bahía de San Juan como “el robo del siglo”, hoy el gobernador de Puerto Rico anunció oficialmente una alianza público-privada con la empresa británica Global Port Holdings (GPH) para, entre otros aspectos, restaurar, mantener y operar la gran mayoría de los puertos turísticos en el Viejo San Juan.

Según explicó el gobernador durante una conferencia de prensa acompañado del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Joel Pizá Batiz, los 78 empleados públicos que se verán afectados por este contrato de 30 años no perderán sus empleos.

Pierluisi explicó que los empleados de la AP afectados por la alianza público-privada tendrán la opción de ser entrevistados por San Juan Cruise Port (SJCP) – subsidiaria de GPH que operará los muelles – y obtener un puesto de trabajo dentro de la empresa.

“De darse la contratación [los empleados] van a recibir una compensación favorable, con todos los beneficios del mercado. Si el empleado no es contratado por SJCP, ya sea porque al empleado no le interesa trabajar en esa empresa o porque no se dio su contratación, ningún empleado va a perder su empleo en el gobierno de Puerto Rico”, aseguró categóricamente el gobernador.

“Puertos puede darle la oportunidad dentro de su estructura, de ser posible, y si no, el empleado se puede mover a otra dependencia del gobierno. También, todos los empleados van a tener la opción de un retiro incentivado. Esto lo estamos haciendo muy cuidadosamente. Ningún empleado debe estar preocupado por esta transacción. Por el contrario, todos van a estar bien atendidos”, añadió.

Por su parte, Pizá Batiz explicó que actualmente la AP debe reducir su plantilla laboral de 535 empleados a través de mecanismos provistos por la Ley 80 sobre despidos injustificados, activados con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Recientemente, la JSF, permitió al gobernador implementar de manera parcial la Ley 80 y eso tiene un efecto de reducción de 171 empleados que decidan acogerse al retiro que establece esa ley”, explicó el titular de Puertos.

“También tendremos otro mecanismo, que es el PTV, que con esto estimamos que se podrían retirar de unos 40 o 50 empleados. La otra opción es el privado, que va a reclutar también personal técnico con experiencia, que esa es la cultura de GPH, de contratar locales, estimamos que con esto son unos 50 a 60 empleados adicionales”, añadió.

Pizá Batiz señaló que esta estrategia tendrá el efecto de reducir la nómina de Puertos aproximadamente en un 50 por ciento.

“Es política pública de la administración del gobernador de despedir cero empleados públicos. Con esa reducción de 50 por ciento de nuestra nómina, no vislumbramos activar el mecanismo de movilidad. Esta ahí, pero con esos mecanismos de retiro voluntario para los empleados, no anticipamos activar ese mecanismo”, concluyó.