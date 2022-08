Gobernador rechaza ser defensor de LUMA Energy

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el martes la premisa de que defiende la gestión de la empresa LUMA Energy a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Yo no defiendo (a LUMA) eso lo dices en tu pregunta, pero no. O sea, yo lo que esto es, yo fiscalizo a ambas entidades, a LUMA y a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo velo porque se cumpla con la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Yo velo por que se cumpla con la Política Pública Energética. Les recuerdo a todos que LUMA es el resultado de una transformación que está en curso. Obviamente no queremos el monopolio que hubo en el pasado en manos de la Autoridad en transmisión y distribución. Eso no es una opción. Lo importante es que siga mejorando su desempeño, en el caso de LUMA”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“En el caso de la Autoridad de igual manera la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico dispone que debemos también pasarle el control de la generación a una alianza público privada y eso también está en curso. Mi función como gobernador es velar por que se cumplan con las leyes, incluyendo las que rigen del sistema eléctrico de Puerto Rico y de igual manera, si, defender al pueblo ante cualquier incumplimiento de ley o de obligaciones ministeriales”, añadió.

Según el gobernador, la solución para los problemas que tiene el sistema eléctrico es la reconstrucción.

“La solución, por cierto, es la reconstrucción. La solución es a que no haya interrupciones de larga duración es realmente reconstruir nuestro sistema eléctrico. Lo estamos haciendo. FEMA está actuando con agilidad. Ya tenemos cerca de cuarenta proyectos aprobados. Si mal no recuerdo hay ya doce ya en construcción, incluyendo ya para mejorar subestaciones y cambio de líneas”, señaló el mandatario.

En cuanto a la responsabilidad por los apagones que se han reportado recientemente, Pierluisi Urrutia insistió que le corresponde al Negociado de Energía multar a LUMA Energy o a la Autoridad de Energía Eléctrica si se demuestra negligencia.

“Aquí hay un esfuerzo continuo de fiscalización, lo hace el Negociado de Energía que es el regulador, puede multar a LUMA o a la Autoridad de Energía Eléctrica si incumplen con sus obligaciones contractuales. De igual manera la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fiscaliza, La Fortaleza fiscaliza, la Cámara y el Senado. La fiscalización se va a seguir dando”, concluyó.