Gobernador dice no le gusta a los que critican por criticar en cuanto al regreso a clases

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que hay gente que solamente critica por criticar, en referencia a las denuncias hechas por los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) sobre las condiciones de los planteles escolares, de cara al inicio escolar.

“Algunos (alcaldes) vienen con la mente preconcebida para estar criticando a destiempo. O sea, mañana tendremos el reinicio escolar. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones. De igual manera, y no me agrada decir esto, sé que van a haber excepciones, siempre habrá algunas escuelas que no estén en condiciones. El secretario (de Educación, Eliezer Ramos Parés) ha dicho que, si alguna escuela que detectamos que no esté en condiciones, pues se cierra y procedemos a proveer la enseñanza de forma alterna en lo que se corrigen las irregularidades o se hagan las reparaciones necesarias”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Por otro lado, se pusieron (los alcaldes asociados) a hablar de que el reclutamiento, que no se había dado, la inmensa mayoría de los maestros van a estar todos reclutados. Al revés, no va a faltar casi maestros en Puerto Rico. Lo que pasa es que algunas personas por las razones que sea, sea una agenda partidista, sea algún interés por particular critican por criticar, pero yo no lo voy a aceptar. O sea, yo escucho, respeto pero repudio las generalizaciones y repudio esta actitud de echar abajo todo lo que se está haciendo”, añadió.

El martes, los alcaldes cobijados bajo la Asociación de Alcaldes, criticaron las condiciones en que se encuentran algunas escuelas y solicitaron que les den los fondos para hacerse cargo de los mantenimientos.