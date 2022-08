Temperaturas alcanzarán los 125°F en Estados Unidos para el 2053

Una organización sin fines de lucro de Nueva York, First Street Foundation, investiga lo que será “el cinturón de calor” y han hecho en un informe publicado hoy, con el que han lanzado una herramienta web gratuita que permite a los usuarios buscar direcciones de Estado Unidos para determinar su riesgo de calor.

El futuro “cinturón de calor” es una gran franja del país que incluye el sureste y el área justo al oeste de las Montañas Apalaches, que se extiende desde Texas y Luisiana hasta Missouri e Iowa hasta la frontera con Wisconsin.

Los investigadores aseguran que esta no es la parte de la nación que más asocian con el calor, pero dado que está tierra adentro, “no hay influencias costeras para mitigar las temperaturas extremas” y muchas comunidades “no están aclimatadas a un clima más cálido en relación con su clima normal”, dice el informe. estados

Aumento de calor

El aumento de calor más pronunciado se sentirá en el condado de Miami-Dade , Florida, donde los días más calurosos ahora, los que alcanzan los 103 °F, aumentarán en frecuencia de 7 días al año a 34 para 2053.

Los hallazgos son parte del sexto informe de First Street para ayudar a los estadounidenses a imaginar cómo el calentamiento los afectará en el hogar. Los informes anteriores analizaron los incendios y las inundaciones, y la fundación puso a disposición puntuaciones de riesgo de incendios e inundaciones para cada propiedad en los EE.UU. contiguos en su sitio web.

Diferencia con amenazas anteriores

La principal diferencia con amenazas anteriores es que el calor no afecta la supervivencia de los hogares y los costos de seguro relacionados, por lo que no representa la misma amenaza inmediata para el valor de la propiedad. Pero Matthew Eby, fundador y director ejecutivo de First Street, dice que sintió que era urgente asumirlo de todos modos.

“El aumento de las temperaturas se analiza ampliamente en los promedios anuales, pero la atención debe centrarse en la extensión de los eventos extremos de cola esperados en un año determinado”, dijo Eby en un comunicado.

Informe de First Street Foundation

Según el informe, en todo el país, en promedio, las temperaturas máximas ahora en los 7 días más calurosos del año se alcanzarán 18 días al año en la mayoría de las localidades.

Es posible que los ciudadanos no pierda su hogar por el calor extremo, ciertamente tiene otros riesgos. La reciente ola de calor en el noroeste del Pacífico envió a casi 1,000 personas al hospital. Las redes eléctricas experimentan apagones, dejando sin aire acondicionado. Las personas pueden experimentar agotamiento y deshidratación a medida que aumentan las temperaturas y pueden morir por un golpe de calor. Los puentes y las carreteras se doblan.

Jeremy Porter, el investigador principal de la fundación, dice que hay mucha menos variación de una casa a otra para el calor extremo que para los incendios o las inundaciones. Sin embargo, la puntuación ofrece información financiera muy práctica. Debido a que analiza los pies cuadrados de una casa y los precios estatales de la electricidad, la herramienta de puntuación puede estimar cuánto se puede esperar que aumenten las facturas de energía de una casa individual si el propietario tiene aire acondicionado.