Senadores discuten iniciativas para atender crisis en los servicios de salud

Los trabajos legislativos de la cuarta sesión ordinaria se reanudaron hoy con un llamado por parte del presidente del Senado, José Luis Dalmau, a sus homólogos para unirse como cuerpo y atender la crisis que hay con el Centro Médico y el sistema de salud pública del país.

“La última clase graduada de Odontología gradúo 40, de los cuales solo 3 se quedaron en Puerto Rico… La salud no tiene colores, usando el argot médico vamos a hacer una radiografía de la situación de la salud en Puerto Rico y nuestro sistema y tomar decisiones como cuerpo, juntos, sin ataques políticos ni protagonismo, sino juntos. Evaluar si el sistema que tenemos debe modificarse o debe transformarse en otro sistema de salud… No tenemos hospitales regionales, no tenemos subregionales, no tenemos de distrito, no tenemos municipales, no tenemos centros de diagnósticos del gobierno y nos cuesta nuestro sistema más de tres mil millones de dólares. Algo se está haciendo mal… Nos corresponde legislar para el paciente, revisar el modelo y atenderlo, de forma seria, pero mi invitación compañeros, es hacerla todos juntos”, destacó el líder senatorial.

Durante la sesión, el presidente senatorial decretó un receso para reunirse con los senadores de todas las delegaciones con el fin de discutir algunas de las iniciativas que impulsará durante esta sesión ordinaria para atender la crisis de salud.

Por otro lado, el Alto Cuerpo recibió el tercer informe parcial de la Resolución del Senado 107 que le ordena a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado realizar una investigación sobre la Administración de Rehabilitación Vocacional, encaminada a obtener una radiografía exacta y actualizada de la prestación de sus servicios y su cumplimiento con la política pública en beneficio de las personas con diversidad funcional; evidenciar las acciones administrativas y operacionales desde el año 2017 al presente, entre otros asuntos.

La presidenta de dicha comisión, Rosamar Trujillo Plumey expresó durante un turno que “el trabajo investigativo se ha estado llevando a cabo y los hallazgos durante los trabajos han sido muy reveladores… Me reafirmo en que la investigación se ha estado llevando a cabo enmarcado en la responsabilidad y facultad que posee la Asamblea Legislativa para investigar”.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot expresó que “en las vistas [públicas] el Departamento de la Familia, resulta ser, que se vuelve defensor de la institución y no de las personas que están allí… estamos hablando de referidos que son suficientes para un cierre inmediato [del Hogar Las Águilas en Ponce]”.

Otra de las medidas avaladas durante los trabajos legislativos de hoy fue el Proyecto del Senado 741, de la autoría de la senadora Migdalia González Arroyo, que busca enmendar el Código Municipal de Puerto Rico, para aclarar que los municipios están facultados para establecer su propio proceso de revisión administrativa de multas de tránsito.

También se avaló el Proyecto del Senado 743 de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, el mismo busca establecer el “privilegio del reportero” mediante una nueva Regla 517 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, según enmendadas, y reenumerar las actuales reglas 517 y 518 como las Reglas 518 y 519.

Igualmente, se le dio paso al Proyecto de Senado 809 de la autoría del Presidente del Senado que propone enmendar la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de aclarar el momento desde el que comienza a cursar el término de los jueces y juezas designados y confirmados por el Senado, y disponer sobre la notificación que deberá hacer el Gobernador a la Oficina de Administración de Tribunales y al Senado.