Resurge el mismo reclamo de escuelas no preparadas para el inicio de clases

A un día para que los estudiantes del sistema público de enseñanza regresen a sus clases, los municipios y el Departamento de Educación todavía intentan manejar cómo pueden mantener planteles escolar en óptimas condiciones para darle la bienvenida a sus estudiantes, una problemática que suele repetirse en durante esta temporada.

No obstante, en el caso de hoy, lunes, la posible solución a la que llegaron la Asociación de Alcaldes y la agencia es que los gobiernos municipales den la mano para cuidar la infraestructura de las escuelas.

“Puedo garantizarle a Puerto Rico que la gran mayoría de las escuelas están listas para atender a estudiantes y se han atendido los temas de seguridad para poder entrar. Queremos tenerlas en mejores condiciones”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, luego de sostener una reunión con el gremio de ejecutivos municipales para discutir la condiciones de los planteles.

“Algunas escuelas han sido emblemáticas en este mensaje que queremos llevar. Escuelas que no se han pintado en 15 años. Escuelas que realmente su mantenimiento ha sido deficiente en las pasadas décadas. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Eso requiere de un plan estructurado y de responsabilidad a la hora de hacer la inversión”, añadió.

Ante la expectativa del regreso a clases y el retorno de maestros a las edificaciones salieron a relucir denuncias sobre escuelas en condiciones pobres y algunas cuyas anheladas reparaciones aún no habían iniciado pese al tiempo prolongado que tales planteles permanecieron con poco personal debido a la pandemia del COVID-19.

Tal fue el caso de la Escuela Central de Artes Visuales que aunque sufrió daños en su techo por el huracán María, a casi cinco años del ciclón padres de estudiantes le denunciaron a Metro Puerto Rico los daños que aún no han reparado.

Ante estas denuncias, los alcaldes asociados le entregaron un desglose al secretario con detalles de las escuelas de sus respectivos municipios.

“Le hablamos de situaciones mayores de infraestructura, áreas administrativas sin aire acondicionado, bibliotecas sin aire, inversiones billonarias que se le hacen a las escuelas y que no se le está dando mantenimiento. Filtraciones y áreas recreativas que no están en condiciones de uso… Las escuelas no están en condiciones, pero hay esperanzas”, anunció, por su parte, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, luego que culminar la reunión.

Al ser cuestionado sobre detalles de las escuelas que le compartieron sus directores regionales -y reconocer que aún hay trabajo por hacer- Ramos Parés se limitó a compartir que la información que recibe “muchas veces es similar” al que recibió hoy por los alcaldes.

“Muchas veces es similar, muchas de estas situaciones ya están recogidas y se están ateniendo”, atemperó el secretario.